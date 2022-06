Troie : comment Brad Pitt s'est construit un corps de demi-dieu

Avec "Fight Club" et "Once Upon a Time in... Hollywood", "Troie" est l'autre film de Brad Pitt où celui-ci prouve qu'il est un acteur "plastique" inégalable. Pour incarner le demi-dieu Achille, héros de la guerre de Troie, l'acteur est ainsi passé par une préparation physique intense, sur laquelle est revenue son coach.

Quand Brad Pitt devient le héros mythologique Achille

En 2004, Wolfgang Petersen présente son ambitieux péplum Troie. Comme son titre l'indique, il raconte la guerre de Troie, de l'arrivée de l'expédition grecque à Troie jusqu'à la mort d'Achille. Un conflit légendaire entre grecs et troyens dont la réalité historique est contestée, et qui est surtout célèbre par le récit qu'en fait Homère dans L'Illiade, une des grandes sources de la mythologie grecque.

Dans Troie, le personnage principal est Achille, héros grec et demi-dieu, physiquement invincible depuis qu'il a été entièrement plongé par sa mère dans le Styx, à l'exception de son talon et pied, sa seule faiblesse physique. Grand guerrier et "champion" de Ménélas, roi de Sparte et unificateur des forces grecques contre Troie, Achille est un des demi-dieux les plus connus de la mythologie grecque. Pour l'incarner, il fallait donc un acteur capable d'incarner un tel personnage, un véritable "demi-dieu" hollywoodien : Brad Pitt.

Achille (Brad Pitt) - Troie ©Warner Bros.

Doté d'une force herculéenne et d'un physique d'Apollon, Achille est avant tout un corps fait pour le combat, une bête de guerre. Ainsi, pour s'y préparer, Brad Pitt s'est livré à une préparation physique intense auprès de l'ancien Navy Seal et coach sportif Duffy Gaver. Celui-ci a détaillé dans le magazine Esquire les principes et le programme suivis par l'acteur.

Objectif : obtenir un physique historiquement authentique

Avant de prendre le rôle d'Achille dans Troie, Brad Pitt s'était amaigri pour un rôle dans un film qui n'est jamais entré en production. Mais il a promis à Wolfgang Petersen qu'il réussirait à prendre les muscles et l'allure nécessaire, en six mois de temps. Cela ne signifiait pas forcément prendre le plus de muscles possible, mais plutôt coller à la réalité de ce qu'était le corps d'un guerrier athlétique au temps de l'Antiquité grecque. Ainsi, Duffy Gaver explique :

On a parlé de ce qui était esthétiquement bien pour un corps masculin. Si vous regardez les lutteurs gréco-romains, ils ne vont pas à la salle. Ils font simplement leur boulot et sont naturellement stupéfiants. Vous ne voulez pas que l'audience se dise : "Wow, je suis sûr qu'il fait plein de "développé couché"." Parce que ça n'a rien à voir avec le film.

Pour coller à cette vérité historique, la décision a ainsi été de ne pas sur-développer les pectoraux. D'abord parce que cela aurait visuellement réduit ses bras et ses épaules, et aussi parce que, "à moins d'être un joueur de NFL et d'avoir besoin de peser plus lourd, il n'y a pas beaucoup "d'athlétisme" qui vient d'une poitrine très développée."

La consigne était donc de se concentrer sur les muscles du dos, les épaules et les bras. Des exercices simples mais longuement répétés de pompes, tractions, squats et des "rangées courbées" avec des haltères. Et, puisque la nutrition est aussi la clé d'une telle préparation, le menu était toujours le même : poulet, broccoli, riz complet.

C'en était devenu une blague : "Poulet, broccoli, riz complet". À tel point que, des mois plus tard, Brad parlait avec des gens, et mon nom est arrivé dans la conversation. Ils ont dit "Poulet ?" et Brad a enchaîné : "Yeah, broccoli, riz complet".

Un résultat fascinant, même pour les partenaires de Brad Pitt

Résultat des courses, la performance physique de Brad Pitt est impressionnante. Elle est, avec ses performances dans Fight Club et Once Upon a Time in... Hollywood, un des trois "chefs-d'oeuvre" plastiques de sa filmographie. À tel point que ses partenaires de jeu n'ont pas tari d'éloges sur sa beauté et la perfection physique masculine qu'il représentait alors. Ce fut par exemple le cas de Brian Cox, qui joue Agamemnon dans Troie, et qui le racontait dans ses mémoires.

Il n'avait jamais été dans des costumes comme ça. (...) Brad s'est avancé et j'en suis resté bouche bée tant il était magnifique. Je veux dire, je suis hétérosexuel, mais j'ai pensé : "Wow, mon Dieu, ce gars est vraiment superbe ! Qui a cette chance d'être à l'écran avec ce magnifique, superbe homme ?"

Et si un esprit chagrin pourrait penser que tout ceci n'est que gonflette et illusion, il se tromperait lourdement. Pour le duel épique entre Achille et Hector (vidéo ci-dessus), Eric Bana et Brad Pitt l'ont tourné eux-mêmes, sans doublures. Ils avaient convenu d'un système d'amendes dans le cas où les coups portés seraient trop forts. Résultat : Brad Pitt a dû payer 750$ à Eric Bana. Et ce dernier ne lui devait rien...