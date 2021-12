Tyler Rake 2 : Chris Hemsworth donne des nouvelles du tournage en vidéo

Le comédien Chris Hemsworth a partagé une vidéo de son premier jour de tournage pour « Tyler Rake 2 ». L'acteur est en pleine nature, à bord d'un train, en plein milieu de la République Tchèque. Et une chose est sûre, il a l'air de faire très très froid !

Tyler Rake : un immense succès sur Netflix

Le 24 avril 2020, Netflix dévoile son nouveau film d'action : Tyler Rake. Mis en scène par Sam Hargrave, qui avait notamment travaillé sur les cascades pour Marvel, il met en vedette Chris Hemsworth dans un nouveau rôle musclé.

Tyler Rake (Chris Hemsworth) ©Netflix

Tyler Rake, au moment de sa sortie, a presque cassé tous les records. Le film a été l'une des œuvres cinématographiques les plus visionnées de la plateforme. Le film de Sam Hargrave a été lancé par plus de 99 millions de comptes, devant Bird Box et ses 89 millions de comptes, et a été visionné sur plus de 231 millions d'heures, juste derrière Bird Box (encore lui) et ses 282 millions d'heures (chiffres de septembre 2021). Aujourd'hui, ce classement a été chamboulé par Red Notice qui a explosé les compteurs avec 300 millions d'heures de visionnage.

La suite arrive

Face à ce succès, Netflix a décidé de donner son feu vert pour la production de Tyler Rake 2. Sam Hargrave est de retour derrière la caméra, Joe Russo est toujours à l'écriture du scénario et Chris Hemsworth va reprendre son rôle de mercenaire. Pour le moment, on ne sait pas encore de quoi va traiter l'intrigue, surtout après la fin ambiguë du premier opus. Le tournage de cette suite vient tout juste de débuter.

Chris Hemsworth a profité de son premier jour de tournage pour dévoiler une vidéo des coulisses sur son compte Instagram. L'acteur se filme sur un train, en plein milieu du froid tchèque, en compagnie du réalisateur Sam Hargrave. « Deux choses sont différentes du dernier film » précise Chris Hemsworth. « Un : il fait très très froid. Deux : mon personnage est en vie. Comment ? Regardez le film. ». Malin le petit Chris Hemsworth. Netflix n'a pas encore dévoilé de date de sortie de Tyler Rake 2, mais les conditions de tournage ont l'air quand même assez rudes...