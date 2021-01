Captain America : comment pourra-t-il revenir dans le MCU ?

Captain America pourra refaire son apparition dans la suite du Marvel Cinematic Universe. C'est du moins ce que les médias américains rapportent ces derniers jours. Comment le héros pourra-t-il trouver sa place dans l'univers ? On a quelques idées sur la question.

Captain America sur le retour ?

Nous le pensions parti pour de bon. Ce vieux Steve Rogers n'avait plus grand chose à faire aux côtés des autres héros. Mais il semblerait que son retour soit sur les tablettes du studio. À en croire Deadline, Chris Evans pourrait renfiler le costume encore une fois pour un nouveau film. Le média américain précise bien qu'un nouveau Captain America n'est pas prévu et que le retour du personnage serait dans le film d'un(e) autre personnage. Même si l'acteur a posté un message qui semble dire qu'il n'est pas au courant des faits rapportés par le média, on connaît assez le petit manège de Marvel pour savoir que cela ne veut rien dire. D'autant plus que Deadline n'est pas du genre à sortir des informations bidons. On fait donc le choix d'y croire. Et voici nos idées pour justifier son retour !

Un Steve Rogers encore vieux

Steve Rogers (Chris Evans) - Avengers : Endgame ©Marvel

C'est la solution la moins spectaculaire, mais celle qui justifierait un retour événement sans en faire trop. La dernière fois que Steve Rogers est apparu à l'écran, il était devenu un vieil homme. Lors d'un voyage dans le temps au cours duquel il devait s'occuper des pierres de Mjöllnir, il a décidé de faire un détour dans les années 40. Juste pour retrouver Peggy Carter et lui accorder cette danse qui n'a jamais pu avoir lieu. De retour dans le présent, il n'était plus dans la possibilité de tenir le bouclier. Mais il reste en vie, et c'est ce qui compte le plus. Les premiers échos sur son retour parle bien d'une apparition dans un film qui n'est pas centré sur Captain America. Suffisant pour qu'on imagine Chris Evans retrouver son rôle pour passer une tête, toujours camouflé derrière ce maquillage qui le transforme en vieille personne. Il pourrait alors servir pour aider à résoudre un problème, sans pour autant qu'on le voit en train de se castagner.

Les joies du multivers

On sait que le multivers va devenir l'un des composants déterminants dans les prochaines années. Plusieurs héros vont profiter des possibilités offertes par les voyages entre les différentes dimensions. On n'a guère des certitudes sur comment Marvel voudra exploiter le multivers. Hormis en ce qui concerne Spider-Man 3, qui va vraisemblablement convoquer les précédentes incarnations du héros et des méchants de plusieurs époques. Captain America sera-t-il aussi dans ce film ? D'après toutes les précédentes rumeurs et informations, du monde connu dans le microcosme Marvel apparaîtra. Pourquoi pas lui aussi, dans une version rajeunie ? Cependant, le délai nous semble court, le tournage étant déjà entamé.

Des autres films vont explicitement utiliser la magie du multivers : Doctor Strange and the Multiverse of Madness et Anti-Man and the Wap : Quantumania. Ce dernier apparaît va introduire Kang le conquérant (Jonathan Majors), un méchant qui aime particulièrement les voyages dans le temps. À l'occasion de l'un de ses déplacements, on imagine bien Captain America se joindre à la fête.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel

Thor : Love and Thunder est également à considérer comme le moyen de ramener ce personnage. Outre le fiston d'Odin qui reste la star, on dit du film qu'il rassemblera un casting prestigieux avec plusieurs figures connues du MCU. Un rapport disait que ce projet dirigé par Taika Waititi pourrait avoir des allures de Avengers 5 avec un casting XXL rempli de figure connues. Captain America ne dénoterait pas s'il figurait dedans. Le précédent Thor avait déjà fait la part belle à un autre des Avengers, Hulk. Sans oublier que, dernièrement, Kevin Feige annonçait qu'un nouveau film Avengers verrait le jour dans un futur plutôt lointain. Convoquer Captain America à cette occasion aurait encore plus de sens avec toute la symbolique que cela implique.