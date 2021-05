Un film d'animation DC tiré du jeu vidéo Injustice va voir le jour

Vous avez toujours souhaité que le fantastique Mode Histoire de "Injustice" connaisse une adaptation sur écran ? DC a répondu à vos attentes puisqu’un film animé tiré du célèbre jeu vidéo de combat va être diffusé. On se demande finalement pourquoi ce projet n’a pas vu le jour plus tôt, tant le scénario de "Injustice" a influencé certains films récents du DCEU.

Injustice c'est quoi ?

Déjà très actif en rebootant la saga Mortal Kombat sur consoles, le studio NetherRealm Studios développe en 2013 le jeu vidéo de combat Injustice. Le principe est simple : voir les plus grands personnages de DC Comics s’affronter, dans un système de jeu qui rappelle celui des nouveaux MK (sans les fatalities qui vont avec). Ironique, dirait-on, lorsqu'on sait que l’ancien studio Midway avait sorti en 2008 un cross-over Mortal Kombat vs DC Universe.

Injustice et sa suite Injustice 2 (sortis en 2017) ont été de grands succès critiques et commerciaux, à tel point que les gamers réclament toujours avec impatience un Injustice 3. Cependant, c’est surtout son mode Histoire qui a marqué les esprits des fans. Le scénario du premier opus possède d’ailleurs un préquel mis en ligne sous forme de comics. Ceux-ci furent écrits par Tom Taylor et Brian Buccellato, et publiés entre janvier 2013 et septembre 2016.

Injustice ©NetherRealm Studios

Pour rappel, le premier Injustice se déroule dans un univers parallèle où Superman est devenu un total despote. En effet, suite à la mort de Lois Lane tuée involontairement à cause d’une horrible manipulation du Joker, le super-héros a décidé d’adopter des méthodes radicales pour faire appliquer la justice. Devant l’ampleur de la menace Superman, Batman s’allie avec certains super-héros et vilains pour mettre un terme à son règne tyrannique. Il va même contacter des héros d’une autre dimension pour qu’ils lui viennent en aide.

Cela ne vous rappelle pas quelque chose ?

Une adaptation d'Injustice fortement réclamée

Depuis longtemps maintenant, Warner et DC aiment adapter à l'écran les réalités parallèles que vivent les super-héros de la Justice League. On a pu le voir avec les films d’animation La Ligue des Justiciers : Le Paradoxe Flashpoint et Justice League Dark: Apokolips War. On a également pu le découvrir dans le gigantesque cross-over de l'Arrowverse qui adapta les comics Crisis on Infinite Earths. N'oublions pas non plus que le scénario d’Injustice a grandement influencé Zack Snyder lorsqu’il a voulu bâtir son projet Justice League sur grand écran. Avec pour preuves les fameuses séquences Knightmare dans les films Batman v Superman et Zack Snyder’s Justice League.

Finalement, Collider annonce qu'il y aura une véritable adaptation d'Injustice. Mais alors quid de la manière dont sera adapté le scénario du jeu vidéo ? Verra-t-on une simple adaptation des intrigues d’Injustice ? Ou bien le film va-t-il prendre pour matériau de base les comics de Tom Taylor et Brian Buccellato ? Pour l’instant, aucune information n’a filtré.

Toutefois, cette information arrive en même temps que celle qui annonce des nouvelles séries animées DC, avec notamment Batman : Caped Crusader et My Adventures with Superman, toutes deux prochainement diffusées sur HBO Max. Par ailleurs, le farouche rival de Marvel a également mis en ligne le trailer de la seconde partie du film d’animation Batman : The Long Halloween qui sortira en digital et en Blu-Ray le 27 juillet. Rappelons que la première partie sera diffusée un mois avant, le 23 juin en vidéo en Frannce.

DC a d’ailleurs garanti qu’un extrait du film animé Injustice serait présent dans les bonus DVD/Blu-Ray de Batman : The Long Halloween, Part Two. De quoi teaser ce qui nous attendra dans cette adaptation.