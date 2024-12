Un film d'horreur pour Tom Cruise ? Ce nouveau projet a de quoi intriguer

Alors qu’il est déjà apparu dans deux films de Doug Liman et qu’il collabore avec lui pour un autre projet, Tom Cruise est bien parti pour retrouver le cinéaste pour un thriller supernaturel.

Tom Cruise devrait retrouver Doug Liman…

S’il est habitué à travailler avec Christopher McQuarrie, Tom Cruise a également tourné deux fois sous la direction de Doug Liman depuis le début de sa carrière. D’abord pour Edge of Tomorrow, puis pour Barry Seal : American Traffic. Or, les deux hommes sont désormais attachés à un nouveau projet.

Dans des propos rapportés par Deadline, Doug Liman a récemment révélé qu’il devrait s’attaquer à Deeper, un thriller supernaturel décrit comme « terrifiant » par le cinéaste. On ne sait pas encore si le long-métrage sera le prochain projet du réalisateur. Mais le film devrait être produit par Warner Bros, et porté par nul autre que Tom Cruise.

… et explorer un nouveau genre

Deeper suivra un astronaute qui rencontre une terrible force après avoir plongé en profondeur dans une tranchée pas encore explorée. Si ce projet se concrétise bel et bien, Tom Cruise s’attaquera donc à un nouveau genre. Car, comme expliqué par Doug Liman, aucun des deux hommes n’a encore travaillé sur un film de ce genre dans sa carrière.

Pour rappel, Tom Cruise et Doug Liman préparent aussi un film tourné dans l’espace. Le projet a été annoncé il y a plusieurs années, et est toujours en développement. Les deux hommes pourraient aussi se retrouver pour une suite de Edge of Tomorrow. Des rumeurs sur un tel film circulent depuis de nombreuses années, mais on ne sait pas encore s’il verra bel et bien le jour ou non.

Bientôt la dernière apparition de l’acteur dans la peau d’Ethan Hunt ?

En revanche, on sait avec certitude que Tom Cruise sera de retour l’année prochaine dans la peau d’Ethan Hunt dans Mission Impossible : The Final Reckoning. Le long-métrage sortira le 21 mai 2025 dans les salles françaises. Il pourrait s’agir de la dernière apparition de l’acteur dans la célèbre franchise d’action.

Tom Cruise est aussi entré en négociations avec Paramount Pictures pour donner une éventuelle suite à Jours de tonnerre. Et, avant de potentiellement s’attaquer aux projets qui n’en sont encore qu’au début de leur développement, l’acteur devrait tourner sous la direction d’Alejandro González Iñárritu pour un film qui n’a pas encore de titre et dont les détails sur l’intrigue ne sont pas encore connus.