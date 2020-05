Un film ou une série Ghost Rider serait en préparation chez Marvel Studios

Il y a quelque temps, Marvel Studios a annulé la série Hulu consacrée à Ghost Rider. Maintenant, il se murmure que Marvel Studios aimerait développer le personnage dans sa propre série ou dans son film.

Initialement, Hulu devait produire et diffuser une série centrée sur le célèbre Ghost Rider. Mais le projet est mort-né et la série a simplement été annulée. Ghost Rider est pourtant un personnage culte de l'écurie Marvel créé en 1972 par Roy Thomas, Gary Friedrich et Mike Ploog. L'histoire vous la connaissez sans doute puisqu'elle a été racontée à travers le film Ghost Rider. Johnny Blaze passe un pacte avec le diable pour sauver son père. Mais le démon se joue de lui, son père meurt, et Johnny Blaze se retrouve prisonnier de ses pouvoirs. Il devient le Ghost Rider, suppôt de Satan, à la recherche d'âmes à punir.

Le personnage a déjà eu deux apparitions au cinéma, portées par Nicolas Cage. Une première fois en 2007 sous la direction de Mark Steven Johnson et une seconde fois en 2012 à l'occasion de Ghost Rider : L'Esprit de la Vengeance dirigé par Mark Neveldine et Brian Taylor. À eux deux, les longs-métrages ont rapporté plus de 350 millions de dollars, ce qui est un score très timide. Donc Ghost Rider est retourné au placard.

Le retour de Ghost Rider au cinéma ?

La série Agents of SHIELD est allée le rechercher. Gabriel Luna campait le personnage pour les besoins de la saison 4. Et depuis, plus rien. La série Hulu devait ramener le personnage et s'inscrire dans une trame plus large qui concernait également le show Hellstrom, lui aussi annulé.

Maintenant, il se murmure que le Cavalier Fantôme pourrait revenir au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU). C'est en tout cas ce que rapporte The Direct. Apparemment, cette série ou ce film devrait directement s'inscrire dans le MCU, plutôt que d'être en retrait comme à dans Agents of SHIELD. Cependant, le protagoniste ne serait pas Robbie Reyes, interprété par Gabriel Luna. Ce qui laisse supposer un retour de Johnny Blaze, le rider originel.

Il est peu probable que Marvel Studios face référence au Ghost Rider de Agents of SHIELD. Le studio devrait simplement rebooter le personnage, et réintroduire ce bon vieux Johnny Blaze. Si ce fait est avéré, le retour de cet anti-héros s'inscrira parfaitement dans la ligne éditoriale qu'est en train de créer le studio avec des projets comme Blade et Moon Knight. Une opportunité pour la firme de développer des projets plus sombres, plus violents, qui s'éloigneraient de l'humour omniprésent de leur super-productions. Cette information n'a pas encore été confirmée par Marvel Studios. Il faut donc encore prendre ceci avec d'énormes pincettes et attendre une annonce officielle de la firme. Affaire à suivre donc.