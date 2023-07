Alita Battle Angel : James Cameron travaille actuellement sur plusieurs suites !

La suite de "Alita: Battle Angel" ne serait pas enterrée. À en croire James Cameron, scénariste et producteur du premier opus, plusieurs films seraient en préparation.

Alita: Battle Angel, une adaptation ambitieuse

Réalisé par Robert Rodriguez, Alita: Battle Angel est sorti dans les salles en 2019. Cette adaptation en prise de vues réelles du manga Gunnm de Yukito Kishiro se déroule en 2563. Trois siècles après "l'Effondrement", l'humanité est au bord de l'extinction. À Iron City, une cité présentée comme une véritable décharge un médecin en biomécanique fait un jour la découverte d'une jeune cyborg. Après avoir réparé son corps, il parvient à la rallumer.

Elle se réveille alors et découvre le monde autour d'elle. Amnésique, elle est nommée Alita et découvre enfin qu'elle dispose de capacités de combats impressionnantes. Des capacités qui lui permettront de participer au Motorball, un spot extrêmement violent, et de remonter jusqu'à ses origines, vers la ville flottante de Zalem qui se trouve au-dessus d'Iron City.

Rosa Salazar - Alita: Battle Angel ©20th Century Fox

Alita: Battle Angel est un film ambitieux, qui part d'un manga riche et complexe. Surtout, visuellement, la production a proposé un style bien particulier pour représenter Alita, incarnée alors par Rosa Salazar. Mais en dépit de son potentiel, et des présences à la production de James Cameron et Jon Landau, le film n'a pas eu le succès attendu. Dès lors, une suite, pourtant attendue avec cette fin, semblait compliquée.

James Cameron a une bonne nouvelle !

Depuis plusieurs années certains ont beau espérer, il n'y a rien à l'horizon concernant une suite d'Alita: Battle Angel. Un temps il fut évoqué la possibilité de voir arriver un deuxième film sur Disney+. Mais, finalement, rien ne concret. Pourtant, les fans vont pouvoir à nouveau espérer suite à une récente déclaration de James Cameron.

Le réalisateur, bien que très occupé par sa saga Avatar, dont les épisodes 3, 4 et 5 ont été repoussés, serait bien en train de travailler sur des suites d'Alita: Battle Angel. À en croire une interview de Forbes, ce sont "des films" qui seraient en préparation.

Cette information reste à prendre avec des pincettes. Trop souvent Hollywood a pu donner de faux espoirs sur des projets de la sorte. Néanmoins, on sait que James Cameron (scénariste et producteur du premier film) tient beaucoup à ce projet. Il s'était d'ailleurs penché sur l'adaptation dès 2005, mais n'a finalement pas pu réaliser lui-même ce film qui lui tenait tant à cœur, préférant le confier à robert Rodriguez.

Il faudra dans tous les cas encore patienter avant d'avoir une avancée plus concrète de ce "Alita : Battle Angel 2". Mais au moins le projet ne semble pas totalement enterré.