Uncharted : une image dévoile Mark Wahlberg en Sully

"Uncharted" sera clairement l’un des films les plus attendus de 2022. Et l’attente devient de plus en plus insoutenable pour les fans de la célèbre franchise vidéoludique. Pour les faire patienter, la production a dévoilé une nouvelle image du long-métrage. On peut ainsi y voir le personnage de Sully, interprété par Mark Wahlberg. Toutefois, ce dernier possède un look bien différent de celui des jeux vidéo.

Uncharted : le nouveau hit de Sony

Non-content de déjà posséder une franchise toute-puissante telle que Spider-Man, Sony se charge ces dernières années de pouvoir adapter des licences populaires de jeux vidéo. Uncharted fait clairement partie des futurs gros projets du studio, en compagnie de la série The Last of Us et le film Ghosts of Tsushima.

L’adaptation cinématographique des aventures de Nathan Drake ne s’est pourtant pas faite dans la facilité. Prévu à l’origine pour 2016, le projet a été retardé à plusieurs reprises, voyant des réalisateurs se succéder. En outre, le long-métrage a dû affronter la pandémie de Covid-19 qui a ralenti sa production. Néanmoins, le film réalisé par Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland, Venom) a pu être tourné jusqu’au bout. Il ne demande désormais qu’à sortir au cinéma.

Pour rappel, cet Uncharted, le film sera très différent de la série de jeux vidéo qui a émerveillé les fans entre 2007 et 2017. Ainsi, on ne suivra pas Nathan Drake adulte, mais une version plus jeune (comme ce fut le cas lors d’une séquence d’Uncharted 3) pour découvrir comment il est devenu le célèbre chasseur de trésors que l’on connaît. Sur sa route, il va ainsi faire la rencontre de celui qui va devenir son mentor : Victor Sullivan aka Sully.

Où est ta moustache, Mark ?

Les précédentes images dévoilées d’Uncharted montraient seulement Tom Holland dans la tenue caractéristique de Nathan Drake. Il était donc temps que la production nous montre également à quoi ressemblerait Mark Wahlberg dans la peau de Sully. Il faut dire que le personnage est très apprécié par les fans pour sa bonhomie, son humour ravageur, et sa relation presque paternelle envers Nathan. Surtout, Sully, c’est avant tout l’une des moustaches les plus célèbres de l’univers du jeu vidéo.

Richard McGonagle (Sully) - Uncharted ©Naughty Dog

Les fans risquent toutefois d’être déçus puisque sur l’image délivrée par Sony, Mark Wahlberg ne semble pas du tout être moustachu. Il lui manque également quelques cheveux grisonnants ainsi que sa célèbre chemise hawaïenne. Néanmoins, on rappelle que cette adaptation ciné d’Uncharted sonne comme un préquel de la saga vidéoludique. À l’instar de Nathan Drake, il est donc normal de retrouver un Sully bien plus jeune. Toutefois, on espère que Mark Wahlberg va nous gratifier d’une jolie moustache au cours du film.

Une autre licence vidéoludique, va-t-elle être adaptée par Sony ?

En plus de dévoiler une image de Nathan Drake et Victor Sullivan fouinant dans une église, Sony a également tenu à clarifier une information concernant une autre célèbre saga de jeux vidéo : God of War. En effet, cela fait plusieurs mois que des rumeurs circulaient quant à l’adaptation sur grand écran des aventures du terrifiant Kratos. Cependant, si Sony est actuellement en train de travailler sur une dizaine d’adaptations de jeux vidéo en films ou en séries (dont Uncharted, évidemment), il n’en est rien pour God of War.

Christopher Judge (Kratos) - God of War ©Sony Interactive Entertainment

Un représentant de Sony a ainsi confié au New York Times qu’une production live de God of War n’était pas prévue de sitôt. De quoi refroidir des fans qui auraient espéré voir sur grand écran une immense confrontation entre Kratos et Zeus. Mais il ne faut jamais dire jamais…

En attendant, il faudra se contenter d’Uncharted. Le film est prévu dans les salles pour le courant de l’année 2022.