Vice-versa 2 : Pixar officialise le film

Disney et Pixar ont officialisé la suite de "Vice-versa" lors de la convention D23. Un long-métrage qui se déroulera pendant l'adolescence de Riley et qui sortira durant l'été 2024.

Vice-versa : un bijou d'émotions

En 2015, Pixar emmène les spectateurs dans la tête de Riley avec Vice-versa, et plus précisément au sein du centre de contrôle de la petite fille. Un endroit où cohabitent l'optimiste Joie, le nerveux Colère, la sceptique Dégoût, l'inquiet Peur et la désespérée Tristesse.

Alors que ces émotions se démènent pour tenter de préserver un semblant d'équilibre, elles ne savent plus trop comment gérer la situation lorsque la jeune fille et ses parents emménagent dans une grande ville. Les choses se compliquent quand Joie et Tristesse se perdent dans les limbes de l'esprit de Riley, s'aventurant dans des lieux étranges comme la Pensée abstraite et la Production des rêves.

Œuvre profondément touchante qui fait vivre depuis l'intérieur une période de transition compliquée pour une enfant, parvenant à matérialiser avec simplicité des concepts complexes, Vice-versa remporte l'Oscar du Meilleur film d'animation en 2016.

Une suite prévue pour 2024

À l'occasion de la convention D23 où ont notamment été dévoilées les premières images du live action La Petite Sirène ainsi que la bande-annonce d'Il était une fois 2, Disney a officialisé la suite de Vice-versa. Kelsey Mann, scénariste du long-métrage Le Voyage d'Arlo et animateur sur Monstres Academy et En avant, succède à Pete Docter et Ronnie Del Carmen à la réalisation.

La comédienne Amy Poehler sera quant à elle de retour pour prêter sa voix à Joie. Pour le moment, aucune information sur l'intrigue n'a été dévoilée, hormis le fait que le film se déroulera pendant l'adolescence de Riley.

La sortie de Vice-versa 2 est d'ores et déjà prévue pour l'été 2024. Avant cela, les fans de Pixar pourront découvrir Elemental et Elio, les prochains projets du studio qui se révèlent à travers des premiers aperçus, à découvrir ci-dessous :