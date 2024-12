Ça se précise pour le retour de Viggo Mortensen dans Le Seigneur des Anneaux

Le réalisateur et les producteurs du futur film en live action situé dans l’univers du "Seigneur des Anneaux", "The Hunt for Gollum", veulent convaincre Viggo Mortensen de reprendre son rôle d’Aragorn.

The Hunt for Gollum, une nouvelle histoire en Terre du Milieu

Deux trilogies de films situées dans le monde imaginée par J.R.R. Tolkien ont déjà vu le jour. D’abord celle sur Le Seigneur des anneaux, sortie de 2001 à 2003, puis celle sur Le Hobbit, dévoilée de 2012 à 2014. Dix ans plus tard, un nouveau voyage en Terre du Milieu se prépare avec The Hunt for Gollum.

Ce projet a été annoncé en mai dernier. Il s’intéressera donc au personnage joué par Andy Serkis dans les films précédents. Ce dernier reprendra d’ailleurs son rôle, et dirigera même ce nouveau long-métrage. Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens, les scénaristes et producteurs ayant travaillé sur les six films à avoir déjà vu le jour, seront de nouveau impliqués sur ce projet. Or, cette dernière a récemment révélé vouloir convaincre Viggo Mortensen de reprendre son rôle d’Aragorn.

Les producteurs du film veulent le retour de Viggo Mortensen !

Au cours d’une récente interview avec The Playlist, Philippa Boyens a confirmé que The Hunt for Gollum se déroulerait à l’ère de La Communauté de l’anneau, lorsque Gandalf charge Aragorn de trouver Gollum pour le questionner sur l’Anneau unique. Et elle a expliqué qu’elle, Peter Jackson et Andy Serkis avaient déjà parlé à Viggo Mortensen pour qu’il revienne. La décision finale de son potentiel retour reviendra à l’acteur lui-même :

Honnêtement, c’est entièrement entre les mains de Viggo. Je lui ai parlé, Andy lui a parlé, Peter lui a parlé, nous avons tous discuté entre nous et honnêtement, je n’imagine personne d’autre jouer Aragorn. Mais ça dépendra complètement de la décision de Viggo.

Philippa Boyens a aussi expliqué que l’intelligence artificielle ne serait pas utilisée pour rajeunir Viggo Mortensen dans The Hunt for Gollum. Si l’acteur accepte de revenir, un « maquillage digital » sera employé.

La décision de l'acteur n’arrivera que dans plusieurs mois

La scénariste et productrice néo-zélandaise a également donné les conditions du retour de Viggo Mortensen. Sa décision de revenir ou non « dépendra entièrement de la qualité du scénario. » Ces propos rejoignent celui du comédien lui-même. En mai dernier, il avait expliqué qu’il était partant pour revenir. Mais seulement si son retour « marchait » pour son personnage.

Viggo Mortenen attend donc de savoir ce que lui proposeront les scénaristes de The Hunt for Gollum. Car à l’heure actuelle, il « n’a pas encore de scénario » selon Phillipa Boyens. Toujours d’après elle, on ne connaitra donc pas la décision du comédien avant plusieurs mois. Car ce temps sera nécessaire pour terminer l’écriture script du film.

En attendant, les fans de l’univers du Seigneur des Anneaux pourront bientôt découvrir La Guerre des Rohirrim. Ce film animé centré sur la Maison de Helm Poing-de-Marteau sortira au cinéma en France ce mercredi 11 décembre.