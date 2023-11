Voleuses : l'argument imparable de Mélanie Laurent pour convaincre Adèle Exarchopoulos

Après avoir interprété le premier rôle du film Netflix Oxygène d'Alexandre Aja en 2021, Mélanie Laurent est de retour sur la plateforme au logo rouge avec cette fois son propre film : Voleuses. En plus de mettre en scène ce long-métrage librement adapté de la bande dessinée La Grande Odalisque, elle tient également le premier rôle, aux côtés d'Adèle Exarchopoulos, Isabelle Adjani et Manon Bresch.

L'intrigue suit deux meilleures amies, Carole et Alex (incarnée par Mélanie Laurent et Adèle Exarchopoulos), qui s'avèrent être par ailleurs des cambrioleuses hors pair, employées pour des missions à haut risque par la charismatique "Marraine" (interprétée par Isabelle Adjani).

Mais, lassées de cette existence de cavale, et désireuses de retrouver leur liberté, elles acceptent une dernière mission : le vol d'un tableau d'une grande valeur. Pour cela, elles doivent faire équipe avec une nouvelle venue, Sam, campée par Manon Bresch. Et évidemment, rien ne va se passer comme prévu.

Adèle Exarchopoulos est indéniablement le gros point positif de Voleuses. Et elle a donné de sa personne sur le tournage, ce qui lui a notamment causé une grosse blessure. Mais avant qu'elle ne soit de la partie, Mélanie Laurent a dû la convaincre de bien vouloir endosser ce rôle sportif et exigeant. Pour ce faire, elle lui a notamment vendu un argument imparable, qui a plu à Adèle Exarchopoulos, comme elle l'avait confié il y a quelques semaines à nos confrères de Madame Figaro :

Je me souviens du premier coup de fil de Mélanie Laurent. Je ne la connaissais pas bien, mais j’ai des proches qui l’aiment énormément. Pour moi, ça compte beaucoup. Elle me dit : 'J’ai envie de faire un film d’aventure avec trois femmes, et que ce soit autant une histoire de sororité qu’un vrai divertissement. La seule chose où je suis sûre que ça te plaira, c’est que tu seras toujours en jogging'. Donc j’ai ri.