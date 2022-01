Voyage au bout de l'Enfer : quand Robert de Niro mettait une vraie balle dans un revolver

Réalisé par Michael Cimino, "Voyage au bout de l'Enfer" a été un tournage très difficile pour le réalisateur et ses acteurs. Retour sur deux scènes mythiques où Robert De Niro se prête au jeu sordide de la roulette russe avant de faire subir la même chose à John Cazale.

Voyage au bout de l'Enfer, l'immense film de Michel Cimino

Voyage au bout de l'Enfer est l'un des plus grands films américains sur la guerre du Viet Nam. Réalisé par Michael Cimino, le film remporta cinq Oscars en 1979, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Michael Cimino. Une consécration pour le cinéaste qui n'en était qu'au début de sa carrière - Voyage au bout de l'enfer est son second long-métrage. Malheureusement, s'il a rapidement atteint les sommets, sa réputation s'écroula dès son film suivant, La Porte du paradis (1980). En effet, celui-ci fut un des plus gros échecs commerciaux et enterra quasiment la carrière de Cimino.

Voyage au bout de l'Enfer ©Universal Pictures

Concernant Voyage au bout de l'Enfer, le film met en scène un groupe d'amis, ouvriers dans une petite ville industrielle de Pennsylvanie. Après avoir passé une heure dans leur quotidien ponctué par un mariage, le long-métrage nous embarque, deux ans plus tard, en pleine guerre du Viet Nam. Là-bas, ils vont être capturés et torturés. C'est alors qu'on assiste à l'une des plus célèbres scènes de l'histoire du cinéma : la séquence de la roulette russe. Un passage qui voit d'abord John Savage se soumettre à cette torture psychologique et échapper de peu à la morte, avant que Robert De Niro et Christopher Walken ne s'affrontent. L'un après l'autre, ils doivent placer un revolver sur leur tempe et tirer en priant pour que la balle ne soit pas dans la chambre du barillet.

Un tournage hallucinant

Le tournage du film, et plus particulièrement de cette séquence, fut particulièrement difficile pour les acteurs. Michael Cimino a en effet tout fait pour pousser le réalisme à son paroxysme. D'abord, De Niro et Christopher Walken ont reçu de véritables baffes par les figurants chargés d'incarner les gardes. Des coups qui, dans un premier temps les ont surpris puisque le cinéaste s'était bien gardé de donner tous les détails avant de tourner. De plus, l'un des figurants avait une aversion particulière pour les Américains et ne s'est donc pas fait prier. De quoi renforcer encore plus l'intensité de la séquence et du jeu des deux acteurs.

Voyage au bout de l'Enfer ©Universal Pictures

Pendant que le duo ce prête à ce jeu macabre, John Savage est dans l'eau dans une cage de bambous. À un instant, il hurle qu'il y a des rats. Un dialogue qui n'était pas prévu. Car c'est en fait à Michael Cimino qu'il s'adressait, terrifié par la présence réelle de rongeurs. Ce qui ne perturba pas Cimino qui continua de tourner et garda la scène dans le montage final.

La folie de Robert De Niro

Enfin, la partie la plus folle de ce tournage arrive un peu plus tard dans le film. De retour du Viet Nam, Mike, le personnage interprété par Robert De Niro, retrouve Stan, joué par John Cazale. Tous les deux se retrouvent avec des amis dans une cabane. Là, Mike perd son sang froid et reproduit ce qu'il a vécu sur Stan. Il s'empare d'un revolver, y laisse une seule balle dans le barillet et place l'arme sur le front de son ami.

Pour cette séquence, Robert De Niro a proposé à Michael Cimino de placer une vraie balle dans le revolver, dans le but d'accentuer encore plus le réalisme. Une idée hallucinante, mais que le réalisateur a accepté, tout comme John Cazale ! Ce dernier a tout de même voulu vérifier l'arme avant chaque prise. Pour être sûr que la balle n'était pas dans la prochaine chambre. Mais malgré ses vérifications, on imagine la crainte qu'il pouvait avoir.

Une telle méthode de travail serait inimaginable aujourd'hui. Les tournages doivent être extrêmement sécurisés et avec l'usage de balles à blanc. Malheureusement, plusieurs événements tragiques ont eu lieu par le passé avec des armes à feu. Il y a eu la mort de Brandon Lee sur le tournage de The Crow en 1993. Plus récemment, c'est le tournage de Rust avec Alec Baldwin qui a été marqué par une tragédie avec le décès de la directrice de la photographie Halyna Hutchins et la blessure du metteur en scène Joel Souza.

Pour approfondir sur Voyage au bout de l'enfer et son réalisateur, on vous conseille de découvre le documentaire Michael Cimino, un mirage américain de Jean-Baptiste Thoret au cinéma le 19 janvier 2022. Retrouvez également notre interview ici.