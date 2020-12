Walt Disney Pictures : les futures productions sur Disney+ et au cinéma

Dans le cadre du Disney Investor Day, bon nombre de futures productions ont été annoncées et notamment du côté de Walt Disney Pictures qui a su surprendre et faire rêver.

Des annonces liées à l'animation à la chaîne

De la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 décembre s'est déroulée le Disney Investor Day. Habituellement, durant cette journée, les représentants de la maison aux grandes oreilles font un bilan de l'année, en évoquant les idées de ce à quoi pourrait ressembler le futur de ces productions.

Raya et le Dernier Dragon

Cela commence tout d'abord avec Raya et le Dernier Dragon qui se dévoile encore un peu plus avec des images inédites. Pour rappel, le film se déroule dans un monde imaginaire appelé Kumandra, où Raya part à la recherche du dernier dragon afin d'éradiquer les druuns et restaurer la paix. Le film d'animation sera disponible au cinéma ainsi que sur Disney+ en Premier Access pour le 5 mars 2021 aux Etats-Unis. En ce qui concerne la France, c'est un peu plus compliqué de se prononcer par rapport à la chronologie des médias, empêchant un film de sortir à la fois sur grand écran et sur les plateformes de SVOD simultanément. Affaire à suivre...

De nombreuses séries d'animation

Ensuite, Disney a fait fort en annonçant pas moins de quatre séries d'animation que sont donc, dans leur titre original, Baymax !, Zootopia+ et Tiana qui débarqueront sur Disney+ d'ici 2022, à l'instar de la série Moana qui sera disponible en 2023. Il s'agit vraisemblablement des suites respectivement de Les Nouveau Héros, Zootopie, La Princesse et la Grenouille et Vaiana, la légende du bout du monde.

En 2022 sort également sur Disney+ Iwájú une série d'animation de science-fiction en collaboration avec la société panafricaine Kugali. Le titre de la série signifie de façon simplifiée "futur" en yoruba.

Encanto

Enfin, prévu pour automne 2021, Encato est le prochain film des studios de Walt Disney Animation. Dans ce film, le spectateur suivra une famille aux pouvoirs magiques en Colombie. Un premier visuel du film réalisé par Byron Howard, à qui l'on doit en co-réalisation le film Zootopie avec Jared Buch et Charise Castro Smith, a été dévoilé.

De nouveaux films live-action et bien plus encore

Concernant les suites, toujours sur Disney+, un film Sister Act 3 a été annoncé avec Whoopi Goldberg. Un film Disenchanted, en version originale, suite du film Il était une fois, est également prévu avec Amy Adams de retour dans le rôle de Giselle. L'emblématique Hocus Pocus : Les Trois Sorcières de 1994 aura également sa suite, réalisée par Andy Shankman, qui s'était occupé du film Hairspray en 2007 avec Zac Efron.

D'ailleurs, ce dernier est au casting de Three Men and a Baby, un remake de la comédie éponyme, qui prendra place dans les années 80, pour une sortie en 2022 sur Disney+.

Du nouveau en live-action

De multiples nouveaux films en live-action ont été annoncés comme le film Pinocchio. Le gentil petit pantin de bois aura son propre film sur la plateforme, réalisé par Robert Zemeckis, à qui l'on doit notamment Forest Gump avec Tom Hanks qui fait lui aussi partie du casting du film Disney. Peter Pan s'y met aussi avec le film Peter Pan & Wendy de David Lowery avec Yara Shahidi dans le rôle de la fée Clochette. Jude Law campera le rôle du Capitaine Crochet. L'acteur pour le rôle de Peter Pan n'a pas encore été dévoilé.

Le retour de Buck

Toujours concernant l'animation, la saga L'Âge de Glace perdurera avec la série The Ice Age Adventures of Buck Wild sur Disney+. Ce programme se concentrera sur les personnages de Crash et Eddie, les opossums les plus déjantés du cinéma mais surtout sur le personnage de Buck, apparu pour la première fois dans L'Âge de glace 3 : Le Temps des dinosaures.

Ice Age Adventures of Buck Wilde ©Disney+ Original

Comme autre programme, une nouvelle version de Treize à la douzaine débarquerait en 2022 avec Gabrielle Union au casting. Ensuite, le 19 février 2021 sort une série intitulée Flora & Ulysses où le spectateur suivra une jeune fille, accompagnée d'un écureuil surpuissant. Tandis que le film Le Journal d'un dégonflé se refera une beauté dans une production animée, La Nuit au Musée suivra le même chemin, avec à la production Shawn Levy qui a réalisé la trilogie de films avec Ben Stiller.

Des longs-métrages au cinéma

Cette fois-ci, du côté des salles obscures, on retrouve pour 2021 le film Cruella, centré sur l'antagoniste principale du film Les 101 dalmatiens, avec Emma Stone dans le rôle titre ou encore Jungle Cruise avec Dwayne Johnson et Emily Blunt. Un préquel au film Le Roi Lion de Jon Favreau est prévu. Il sera réalisé par Barry Jenkins, oscarisé pour le meilleur film, entre autres, en 2016 pour Moonlight. Hans Zimmer, Pharrell Williams et Nicholas Brittel s'occuperont de la musique.

La Petite Sirène se dévoile également un peu plus avec une bonne partie du casting du film. On retrouvera notamment Halle Bailey dans le rôle d'Ariel ou encore Javier Bardem qui interprètera le Roi Triton.

En résumé, Disney nous réserve de très belles productions dans les années à venir que ce soit sur Disney+ ou dans nos salles de cinéma.