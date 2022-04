Will Smith banni des Oscars pendant 10 ans : il réagit à l'annonce

L'affaire de la gifle connaît un nouveau tournant avec l'Académie des Oscars qui a décidé de passer à l'action en bannissant Will Smith pendant les dix prochaines années. L'acteur, qui avait posé sa démission auparavant, réagit à sa sanction.

Will Smith banni des Oscars pour 10 ans

L'édition 2022 des Oscars restera dans les mémoires grâce - ou, à cause - de l'incident qui a impliqué Will Smith et Chris Rock. Le second est monté sur scène pour gifler le premier, après que celui-ci se soit permis une blague sur sa femme qui souffre d'alopécie. Cette affaire ne cesse de faire parler depuis des jours et tout le monde y va de son petit commentaire. Si certains ont pu croire à un coup monté, on a désormais compris que tout cela était bien réel. Will Smith a d'ailleurs présenté sa démission à l'Académie des Oscars. De son côté, l'organisme avait annoncé que des sanctions seraient prises.

Will Smith aux Oscars 2022 ©REUTERS

L'acteur s'était, avant ça, excusé pour son comportement indigne lors d'un tel événement. Cela reste évidemment insuffisant aux yeux de l'Académie, qui vient d'annoncer (via Variety) que Will Smith sera banni de tous les événements qu'elle organise pendant 10 ans. Une sanction qui peut sembler quelque peu disproportionnée. Mais précision quand même, son Oscar d'interprétation gagné pour son rôle dans La Méthode Williams ne lui a pas été retiré.

La réaction de Will Smith

Dans son communiqué officiel, l'Académie reconnaît qu'elle n'a pas su réagir de manière appropriée lorsque la gifle a eu lieu. Cette sanction sert donc d'exemple pour réaffirmer son autorité. Le coupable avait pu continuer à assister à la soirée après son geste. De plus, le conseil d'administration soutient Chris Rock en soulignant qu'il a su garder son sang froid sur le moment. Quant à Will Smith, il n'a pas tardé à réagir à son bannissement avec sobriété :

J'accepte et respecte la décision de l'Académie.

L'affaire de la gifle continuera certainement à avoir des répercussions sur sa carrière. Certains producteurs vont forcément hésiter à travailler avec lui. Il se pourrait ainsi qu'il traverse une période compliquée dans les prochaines années. Ce qui est déjà le cas, avec le projet Fast and Loose suspendu par Netflix. Le doute plane aussi au sujet du développement de Bad Boys 4. Maintenant, comme dans un scénario hollywoodien, on s'imagine déjà ce que pourrait être un retour de Will Smith aux Oscars une fois sa sanction levée.