Will Smith : plusieurs projets de l'acteur mis en suspens après la gifle des Oscars

La gifle de Will Smith envers Chris Rock aux Oscars a déjà un impact sur la carrière de l'acteur de "La Méthode Williams". Plusieurs de ses projets sont suspendus, parmi lesquels "Bad Boys 4".

Will Smith a démissionné de l'Académie des Oscars

Précédemment nommé pour Ali et À la recherche du bonheur, Will Smith a décroché l'Oscar du Meilleur acteur pour son rôle dans La Méthode Williams. Une victoire tant espérée mais que le comédien n'a pas pu savourer. Quelques minutes plus tôt, alors qu'il venait remettre la statuette du Meilleur documentaire, Chris Rock blaguait sur l'alopécie de Jada Pinkett Smith.

Une vanne qui a déplu à Will Smith, qui s'est levé et a débarqué soudainement sur la scène du Dolby Theater pour gifler l'humoriste. Lors de son discours de remerciement, l'acteur est réapparu en larmes et a fait part de ses regrets. Mais la polémique ne s'est pas arrêtée là. Le comédien a par la suite présenté ses excuses publiques à Chris Rock sur les réseaux sociaux. Vivement critiquée par le public et par de nombreux confrères de l'industrie cinématographique comme Jim Carrey ou Pedro Almodóvar, la star a également démissionné de l'Académie des Oscars.

Dans un communiqué transmis à Deadline, l'acteur a déclaré :

J'ai directement répondu à la notice de procédure disciplinaire de l'Académie, et j'accepterai toutes les conséquences de ma conduite. Mes actions à la 94e cérémonie des Oscars ont été choquantes, douloureuses, et inexcusables. La liste des gens que j'ai blessés est longue et inclut Chris, sa famille, beaucoup de mes amis et de mes proches, tous les gens dans l'assistance, et les téléspectateurs. J'ai trahi la confiance de l'Académie. (...) Alors, je démissionne de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, et j'accepterai toutes les conséquences futures que sa direction jugera appropriées.

Une carrière en péril ?

Outre l'Académie des Oscars, vis-à-vis de laquelle il a pris les devants en présentant sa démission, plusieurs studios hollywoodiens remettent également en cause leur collaboration avec le comédien. Netflix vient notamment de suspendre Fast and Loose. Dans ce film d'action, un criminel se retrouve amnésique à la suite d'une attaque. Alors qu'il enquête sur son passé, il se rend compte qu'il a mené une double vie, partagée entre un quotidien de caïd et un autre d'agent de la CIA. Le long-métrage a récemment perdu son réalisateur David Leitch (Atomic Blonde, Deadpool 2), qui préfère se consacrer à The Fall Guy avec Ryan Gosling. Après avoir cherché un autre metteur en scène, le géant du streaming préfère finalement abandonner le projet pour le moment après la gifle de Will Smith.

Bad Boys for Life ©Sony Pictures Entertainment

Une source a par ailleurs assuré au Hollywood Reporter que Sony a de son côté mis en pause le développement du quatrième opus de Bad Boys, alors que l'interprète de Mike Lowrey avait reçu quarante pages du script avant la cérémonie. Si ces deux longs-métrages ne devraient donc pas voir le jour de sitôt, Will Smith sera prochainement à l'affiche d'Emancipation, un film sur l'esclavage actuellement en post-production et signé Antoine Fuqua (Training Day, Equalizer) pour Apple TV+. La date de sortie n'a pas encore été annoncée. L'incident des Oscars a quoi qu'il en soit eu des conséquences directes sur la carrière de l'acteur.