William Fichtner (Hypnotic) nous raconte sa rencontre avec Heath Ledger sur "The Dark Knight"

Depuis les années 1990, William Fichtner s'est imposé comme un visage emblématique du cinéma américain. En plus de trente ans de carrière, l'acteur a tourné sous la direction de Kathryn Bigelow (Strange Days), Michael Mann (Heat), Robert Zemeckis (Contact), Michael Bay (Armageddon, Pearl Harbor), Wolfgang Petersen (En pleine tempête), Ridley Scott (La Chute du faucon noir), Christopher Nolan (The Dark Knight) ou encore Tommy Lee Jones (The Homesman). Une filmographie impressionnante, également marquée par des rôles mémorables à la télévision, notamment dans Prison Break, Entourage ou encore Mom.

À cette longue liste s'ajoute une collaboration avec Robert Rodriguez sur Hypnotic. Un thriller rempli de twists, dans lequel le comédien prête ses traits à Dellrayne, un médium très puissant à l'origine d'une série de braquages sur lesquels enquête le policier Danny Rourke (Ben Affleck). Le flic comprend que le criminel pourrait avoir un lien dans la disparition de sa fille, et l'affaire devient donc très personnelle...

Lors du 76e Festival de Cannes, où Hypnotic était présenté en Séance de Minuit, nous avons rencontré William Fichtner. L'acteur a notamment évoqué certaines de ses collaborations les plus importantes, dont celles avec Ridley Scott et Robert Rodriguez.

Le comédien est également revenu sur sa participation à The Dark Knight, le chef-d'oeuvre de Christopher Nolan dans lequel il croise le Joker au cours de l'introduction marquante. Et William Fichtner n'est pas près d'oublier sa rencontre avec Heath Ledger, qui l'a immédiatement bluffé dans le rôle du criminel sur le point de semer le chaos à Gotham :

Ce dont je me souviens le plus du tournage de cette scène, c'est quand nous avons fait la première prise avec le Joker, quand Heath Ledger est arrivé.

Je ne l'avais jamais rencontré et je suis fan des acteurs qui réussissent vraiment à s'approprier leur personnage, comme lui.

Je me souviens quand Heath est arrivé et quand nous avons tourné la première prise de cette introduction, et je me souviens l'avoir regardé et m'être dit : "C'est vraiment bien, c'est VRAIMENT très bien !" Il était très calme, très concentré.