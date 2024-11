"Choqué" : ce film avec Brad Pitt n’aura finalement pas de suite après une brouille

Cette année a marqué le retour à l’écran du duo Brad Pitt-George Clooney. Les deux hommes étaient à l’affiche de Wolfs, réalisé par Jon Watts et sorti sur Apple TV+ le 27 septembre dernier. Ils y incarnaient deux fixeurs appelés sur la même scène de crime et forcés de travailler ensemble au cours d’une nuit pleine de surprises.

Alors que Wolfs n’était même pas encore sorti, Apple a pris la décision de lui donner une suite. Celle-ci a été annoncée au début du mois d’août. Mais au même moment, nous apprenions qu’Apple avait choisi de réduire la durée de sortie du film dans les salles. L'idée était de mettre en avant sa sortie sur Apple TV+. Or, cette décision a enterré le projet d’une suite.

Dans le cadre de la promotion de sa nouvelle série, Skeleton Crew, Jon Watts a récemment donné une interview à Collider. Il y a expliqué qu’il n’y aurait sans doute pas de suite à Wolfs. Peu de temps après, cette information a été confirmée, et le cinéaste en a donné la raison dans une autre interview avec Deadline. Il a tiré à boulets rouges sur Apple. Il a ainsi expliqué que cela était dû à la décision de la plateforme de limiter la sortie du film au cinéma. Et ce, sans même l’avoir consulté :

Leur décision de dernière minute de passer d’une large sortie en salles à une sortie en streaming a été une surprise totale et a été prise sans aucune explication ou discussion. On ne m’a même pas prévenu avant moins d’une semaine avant qu’ils ne l’annoncent au public. J’étais complètement choqué et je leur ai demandé de ne pas révéler que j’étais en train d’écrire la suite. Ils ont ignoré ma requête et annoncé la nouvelle dans leur communiqué de presse. Donc j’ai rendu discrètement l’argent qu’ils m’avaient donné pour la suite. Je ne voulais pas en parler parce que j’étais fier du film et je ne voulais pas générer de presse négative inutile. J’ai adoré travailler avec Brad et George (et Amy, Austin, Poorna et Zlatko), et je le ferais encore avec plaisir. Mais la vérité est qu’Apple n’a pas annulé la suite de Wolfs. Je l’ai fait, parce que je ne leur fais plus confiance en tant que partenaire créatif.