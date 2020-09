Wonder Woman 1984, Black Widow : de nouveaux reports à prévoir ?

Alors que la majorité des cinémas américains sont toujours fermés suite à la crise sanitaire, des films comme "Black Widow" ou encore "Wonder Woman 1984", prévus pour cette fin d'année, sont, une nouvelle fois, potentiellement sujets à des reports.

Initialement prévu pour le mois de juin dernier, le film Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins, qui doit sortir le 30 septembre prochain dans nos salles obscures, devrait être à nouveau repoussé, selon Deadline.

Des reports, des reports et encore des reports...

La suite du premier film Wonder Woman sortie en 2017 n'échappe pas aux incidences de la crise sanitaire. Alors que le film doit arriver dans nos cinémas français le 30 septembre 2020, une nouvelle date de sortie serait à l'étude chez Warner Bros, selon Deadline. Le film Dune de Denis Villeneuve, dont la première bande-annonce est sortie hier, qui doit lui sortir le 23 décembre 2020 en France, est également concerné par ces probables reports. La crise sanitaire cause donc beaucoup de problèmes dans le calendrier des sorties cinématographiques, si bien que Warner réfléchit à de nouvelles dates pour ses grosses productions. Sans oublier que pour le moment les cinémas de New York et de Los Angeles sont toujours fermés, par mesure de précaution. Une réouverture estimée pour la fin septembre est cependant à l'étude.

Bien que le film Tenet de Christopher Nolan marche en France et dans d'autres territoires, le fait que les cinémas américains ne puissent pas diffuser largement le film pose un problème au sein du studio, et ce même si les premiers chiffres sont très encourageants. Un report du film Wonder Woman 1984 laisserait ainsi le champ libre à Tenet afin d'atteindre les meilleurs objectifs financiers possibles.

Idem pour Disney ?

Toujours selon Deadline, le studio aux grandes oreilles pense lui aussi sérieusement à un report du film Marvel Black Widow de Cate Shortland. Déjà décalé une première fois d'avril à octobre 2020 en France, un nouveau report ne serait pas étonnant. Pour le moment, une sortie directe sur Disney+ n'est pas envisagée, à l'instar du film d'animation Pixar Soul qui est, pour le moment, toujours prévu pour le 25 novembre 2020 au cinéma.

2020 a donc été et est toujours une triste année pour le cinéma, en espérant que 2021 nous offre le spectacle qui était attendu cette année et plus encore.