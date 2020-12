Wonder Woman 1984 : découvrez la scène d'introduction

"Wonder Woman 1984" ne sortira pas dans nos salles en décembre mais les USA vont y voir droit très prochainement. Warner Bros. donne un dernier coup d'accélérateur dans la promotion avec la mise en ligne des premières minutes du long-métrage.

Pas de Wonder Woman 1984 en décembre...

Les exploitants français avaient bon espoir que leur activité se relance à la mi-décembre, avec la sortie de Wonder Woman 1984 comme principal argument pour attirer les spectateurs. Le gouvernement français en a décidé autrement. Les salles ne vont pas rouvrir avant l'année prochaine, au grand dam de la profession qui ne comprend pas toutes les décisions prises par les gens au pouvoir. Wonder Woman 1984 sortira très probablement en janvier 2021 mais cela reste encore à confirmer. Aux USA, la décision n'a pas changé : le film sera à l'affiche dès le 25 décembre et, en plus, les abonnés d'HBO Max pourront le voir sur la plateforme. Un mode de diffusion doublé, qui ne fait pas que des heureux depuis que le studio a annoncé que toutes ses sorties de 2021 seront effectuées sur ce modèle.

... Mais une scène d'intro à découvrir en avance

HBO Max vient d'ailleurs d'apporter son grain de sel dans la promotion du film avec la mise en ligne des premières minutes de la suite toujours réalisée par Patty Jenkins. Elle se déroulera, comme son titre l'indique, dans les années 80 et mettra l'héroïne en confrontation avec l'énigmatique Maxwell Lord (Pedro Pascal) et la féline Cheetah (Kristen Wiig). Les premiers retours sont plus que positifs au sujet de Wonder Woman 1984 mais nous devrons nous contenter de cette introduction pour le moment.

Le film s'ouvre sur une séquence à Themyscira, l'île où se trouve le peuple des Amazones. Diana apparaît mais comme une enfant. En effet, nous sommes dans un flashback qui nous fait un peu mieux découvrir la culture de ces guerrières, en particulier les Olympiades. Un grand rassemblement où les meilleures femmes se distinguent avec des épreuves physiques. Diana veut se confronter aux autres et va visiblement prouver qu'elle est déjà au-dessus. Une introduction qui ne dit pas grand chose sur l'intrigue mais qui permet de montrer que l'héroïne avait des prédispositions dès son jeune âge pour devenir qui elle est. À voir si le film va proposer d'autres retours dans le passé afin de se créer des échos avec l'intrigue dans les 80's.