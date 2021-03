Wonder Woman 1984 : découvrez le bêtisier du film DC

Alors que les français attendent toujours la sortie du film, Warner Bros vient déjà de dévoiler le bêtisier du tournage de « Wonder Woman 1984 ». Histoire de bien remuer le couteau dans la plaie...

Wonder Woman 1984 : quand-est ce que le film sortira ?

En raison de la crise sanitaire, Wonder Woman 1984 n'est jamais sorti dans les salles françaises. Aux USA, le long-métrage de Patty Jenkins est déjà sorti, à la fois dans les salles obscures mais également sur HBO Max. Toujours porté par Gal Gadot et Chris Pine, cette suite confronte la princesse Diana à la puissante Cheetah, l'une de ses pires ennemies dans l'univers DC. Actuellement, le film a déjà rapporté plus de 164 millions de dollars de recettes au box-office. En France, il va falloir attendre le 7 avril prochain pour voir le film débarquer directement en vidéo et VOD.

Déjà le bêtisier

Comme si cette attente n'était pas suffisante, Warner Bros vient de remuer le couteau dans la plaie en diffusant le bêtisier du métrage. Histoire de narguer le public international encore un peu plus. Malgré des critiques souvent mitigées, le film a rencontré un certain succès, notamment sur HBO Max. Suffisamment en tout cas, pour que Warner lance officiellement la production de Wonder Woman 3, dont l'action se déroulera de nos jours.

Diana Prince (Gal Gadot) - Wonder Woman 1984 ©Warner Bros Studios

Alors que le film n'est toujours pas disponible en France, Warner Bros vient de dévoiler le bêtisier de Wonder Woman 1984. La vidéo, qui dure plus de six minutes montre quelques unes des meilleures gaffes de Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig ou encore Pedro Pascal sur le plateau. Visiblement, Gal Gadot est la première à sortir de son rôle pour rigoler un bon coup, et ne se place pas comme un exemple de concentration. Mais Patty Jenkins et Gal Gadot entretiennent une relation amicale à toute épreuve puisque les deux artistes vont encore travailler ensemble à l'avenir. Pour Wonder Woman 3 du coup, mais également pour Cléopâtre, nouveau biopic centré sur la reine égyptienne.