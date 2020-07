Wonder Woman 1984 : l'enfance de Diana sera traitée dans la suite

"Wonder Woman 1984", prévu le 30 septembre prochain au cinéma, va effectuer un saut en avant dans le temps mais certaines séquences exploreront le passé de Diana. Une nouvelle photo exclusive montre le personnage durant son enfance, sur Themyscira.

Wonder Woman 1984 mise sur un changement d'époque

Wonder Woman premier du nom avait situé son intrigue à l'époque de la Première Guerre mondiale. À la suite de sa rencontre avec Steve (Chris Pine), Diana rejoint le monde des homme pour leur venir en aide dans ce conflit majeur. Elle apprend à connaître cet univers qui lui est étranger et c'est une Amazone insérée dans la société qui se présentera dans Wonder Woman 1984. Le second opus, toujours réalisé par Patty Jenkins, se situe dans les années 80, avec notre héroïne qui doit se confronter à Cheetah (Kristen Wiig) et le mystérieux Maxwell Lord (Pedro Pascal). Un saut en avant dans le temps, avant un troisième film qui devrait se dérouler de nos jours. Malgré cette donnée, le scénario va remonter dans le passé pour parler de la jeune Diana et créer probablement un écho avec le présent. Une nouvelle image révélée par le magazine américain Empire montre le personnage durant sa jeunesse, lors des Jeux olympiques de Themyscira. Une partie du long-métrage qu'on a brièvement aperçu dans les bandes-annonces :

En complément de ce nouvel aperçu, la réalisatrice Patty Jenkins en dit plus sur l'intérêt de cet événement pour les Amazones et ce qu'elle aime dans le développement de ce pan de l'univers :

voient qui fait le mieux du cheval ou nage le plus vite, et on peut ainsi voir des nouvelles facettes de personnages déjà découverts. Ce que j'aime dans les Jeux olympiques des Amazones, c'est tout ce que nous avons pu célébrer dans le premier film.

Plus à venir sur les Amazones

On se souvient que tout le premier acte de Wonder Woman se déroulait à Themyscira. On voyait ainsi comment fonctionne ce peuple. Difficile de déterminer quelle importance il aura dans Wonder Woman 1984 mais il devrait bientôt avoir un développement plus satisfaisant avec un spin-off pour le cinéma derrière lequel Patty Jenkins se trouve comme productrice. Dans la même interview chez Empire, elle explique aussi qu'une série animée sur les Amazones a une chance de voir le jour. Rien n'est encore connu sur ces deux projets. Le film que l'on pourra découvrir le 30 septembre prochain va, en attendant, se charger de nous en montrer plus sur les particularités de ce monde.