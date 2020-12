Wonder Woman 1984 : Patty Jenkins tease une scène post-générique gardée secrète

La cinéaste Patty Jenkins a récemment révélé que « Wonder Woman 1984 » contenait bien une scène post-générique, mais que celle-ci allait être gardée secrète jusqu'au bout. Cette fameuse scène n'a pas été dévoilée à la presse.

Wonder Woman 1984 : une sortie à Noël

Après de multiples reports à cause de la pandémie de Covid-19, Wonder Woman 1984 va enfin parvenir dans les cinémas. C'est la dernière ligne droite avant de découvrir le blockbuster DC, même si en France ce sera vraisemblablement pour 2021. Aux USA, le long-métrage sortira simultanément dans les salles de cinémas et sur HBO Max le 25 décembre. Pile pour le jour de Noël. La suite du premier Wonder Woman, toujours dirigée par Patty Jenkins, a reçu des premières critiques majoritairement positives. Avec son casting composé de Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig et Pedro Pascal, le film promet d'être explosif.

Une scène post-générique secrète

Cependant, les critiques américaines n'ont pas vu le film dans son intégralité. Lors d'une interview avec CinemaBlend, Patty Jenkins a en effet révélé que les journalistes n'ont pas pu découvrir la scène post-générique de Wonder Woman 1984. La cinéaste n'a pas révélé grand chose sur cette (ou ces) fameuse(s) scène(s). En effet, il est possible qu'il y en ait plusieurs. Elle a en tout cas précisé que la scène post-générique sera évidemment incluse dans la version cinéma et la version HBO Max.

Mais pour que la séquence en question demeure secrète, c'est qu'elle doit être lourde en révélations. Les films du DC Extended Universe à venir comprennent The Flash, Aquaman 2, The Suicide Squad, Black Adam ou encore Shazam 2. Cela signifie donc certainement que la scène post-générique concerne l'un de ces films. Reste à savoir lequel...

Wonder Woman 1984 ©Warner Bros Studios

Le plus probable demeure The Flash. Le film d'Andy Muschietti est le plus ambitieux de la liste puisqu'il va adapter l'arc des comics Flashpoint. Comme Spider-Man 3 dans le Marvel Cinematic Universe, le film devrait ramener des personnages d'antan, interprétés par des acteurs qui ont abandonné leur rôle par le passé. Pour être plus précis, Michael Keaton et Ben Affleck devraient tous les deux apparaître dans la peau de Bruce Wayne. Autre possibilité : une scène post-générique centrée sur The Suicide Squad. James Gunn a confirmé que le film était terminé, et c'est le prochain film du DCEU (hors la Snyder's cut de Justice League) à sortir. Il est prévu pour le 4 août 2021. Ainsi, il serait logique que Wonder Woman 1984 tease le retour de la Suicide Squad.

Ainsi, c'est assez étonnant que Warner Bros ait décidé de ne pas révéler la scène post-générique aux journalistes. Cela signifie donc que cette séquence réserve des surprises de taille. Hâte de découvrir celle-ci à la réouverture de nos cinémas.