Wonder Woman 3 : c'est la douche froide pour Gal Gadot

Il y a quelques jours, Gal Gadot annonçait qu'un "Wonder Woman 3" était en préparation. Mais du côté de DC, ça ne semble pas être le cas. C'est ce qui s'appelle une douche froide...

Wonder Woman 3 : Gal Gadot s'est un peu trop emballée

Alors que l'actrice Gal Gadot, célèbre pour son rôle de Wonder Woman dans les deux premiers films, avait récemment laissé entendre que le troisième volet était en développement, de nouvelles informations viennent jeter le doute sur cette annonce.

Selon des sources bien informées, malgré les déclarations de Gal Gadot affirmant que les responsables de DC, James Gunn et Peter Safran, lui avaient assuré qu'ils travailleraient ensemble sur Wonder Woman 3, il semblerait que ce ne soit pas le cas. En effet, Variety rapporte que d'après ces sources, aucune suite n'est actuellement en développement chez DC Studios, et ni Gunn ni Safran ne prévoient de projet sur la super-héroïne dans le nouveau DC Universe, à l'exception de leur série préquelle déjà annoncée, Paradise Lost.

Gal Gadot est Wonder Woman © Warner Bros. Pictures

Gal Gadot avait laissé entendre dans une interview accordée à ComicBook.com que Wonder Woman 3 pourrait voir le jour.

J'adore jouer ce rôle (...) D'après ce que j'ai entendu de James et de Peter, nous allons développer ensemble le troisième film

avait-elle déclaré.

Cependant, les sources citées par Variety affirment que rien n'a été promis à Gal Gadot concernant ce troisième opus, et qu'il n'y a pas eu de discussion définitive sur la suite à donner au personnage dans le nouveau DC Universe.

James Gunn et Peter Safran, qui ont présenté en début d'année les premiers titres de leur nouveau DC Universe, semblent concentrés sur d'autres projets. Ils s'apprêtent notamment à lancer la production du très attendu Superman : Legacy.

Le rôle de la super-héroïne a été incarné par Gal Gadot pour la première fois dans l'univers cinématographique de Zack Snyder, d'abord dans Batman v Superman : L'Aube de la Justice, puis dans ses propres films Wonder Woman et Wonder Woman 1984. Elle est également apparue dans Justice League et a fait des caméos dans d'autres films DC, comme récemment dans Shazam! La Rage des Dieux.

Gal Gadot est actuellement à l'affiche du film d'action Netflix Agent Stone.