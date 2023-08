Wonder Woman 3 : Gal Gadot a une bonne nouvelle pour les fans

James Gunn et Peter Safran, à la tête de DC Studio, souhaiteraient développer avec Gal Gadot un film "Wonder Woman 3". Un projet qui, jusqu'à présent, semblait peu probable.

Gal Gadot, le visage de Diana Prince

Depuis 2016 et Batman v Superman : L'Aube de la justice, Gal Gadot incarne Wonder Woman. Sa présence dans le DC Extended Universe (DCEU) aura été un des bons points des productions de Warner Bros. Même si les films qu'elle accompagnait n'étaient pas toujours au niveau... Elle aura en tout cas amplement convaincu en portant Wonder Woman (2017) qui rapporta plus de 822 millions de dollars de recettes dans le monde !

Gal Gadot - Wonder Woman ©Warner Bros.

Cependant, le succès ne fut pas le même pour la suite Wonder Woman 1984 (2021). Sorti dans un contexte très particulier (pendant la période de Covid), le film engrangea à peine 165 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Même s'il est bon de rappeler que le long-métrage fut proposé aux Etats-Unis en simultané sur la plateforme de streaming HBO Max (et uniquement en VOD en France), on peut aisément parler d'échec pour un film à plus de 200 millions de dollars de budget.

Résultat, l'idée de voir arriver un troisième opus semblait assez compliquée. D'autant plus avec la nomination de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studio. Le duo ayant désormais la responsabilité de relancer la machine super-héroïque de Warner Bros.

Wonder Woman 3 est bien en développement !

Rapidement après leur nomination, il a été confirmé que Patty Jenkins ne reviendrait pas derrière la caméra pour diriger Wonder Woman 3. De plus, la super-héroïne ne semblait pas vraiment faire partie des plans de James Gunn, qui a déjà annoncé de nombreux projets, mais rien sur l'Amazone.

Cependant, Gal Gadot vient d'apporter des nouvelles encourageantes pour un Wonder Woman 3. Lors d'une interview donnée à Comicbook (à 3min20 de la vidéo ci-dessous), la comédienne a confirmé qu'elle était toujours impliquée dans le développement d'un troisième film consacré à Diana Prince.

J'adore incarner Wonder Woman. C'est un rôle qui me tient tellement à cœur. D'après ce que j'ai entendu de James et de Peter, nous allons développer Wonder Woman 3 ensemble.

On comprend par là que rien n'est encore fait et qu'un début de production ne sera pas pour tout de suite. Il faut dire que, d'un côté, Gal Gadot a des grosses productions à venir. Et de l'autre, James Gunn doit pour l'instant se consacrer à son film Superman: Legacy, qui vient tout juste de trouver ses interprètes. Reste que cette annonce devrait faire plaisir aux fans de l'actrice et de son personnage. Il serait en effet dommage que sa dernière apparition en Wonder Woman soit son caméo dans The Flash...