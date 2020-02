X-Men : James Marsden prêt à reprendre son rôle de Cyclope

Depuis le rachat de la Fox par Disney, les mutants sont revenus aux mains de Marvel Studios. Les pontes de l’organisation réfléchissent à comment ramener tous ces personnages dans le MCU. L’acteur James Marsden a incarné Cyclope, l’un des membres fondateurs des X-Men, à trois reprises, de X-Men en 2000 à L’Affrontement Final en 2006. Il apparaît également brièvement le temps d’un caméo à la fin de X-Men : Days of Future Past.

Depuis, c’est Tye Sheridan qui a endossé le rôle de Cyclope dans les derniers opus de la franchise. Mais l’avenir du personnage est encore incertain au sein du MCU. Pourtant, James Marsden est partant pour porter une nouvelle fois les lunettes rouges. Récemment interviewé par ScreenRant dans le cadre de la promotion de Sonic, il a déclaré ceci :

Grande question. Je veux dire, je regarde ces trois films dans lesquels j’étais, et c’est devenu une énorme partie de ma vie. C’était une famille, tous. Et j’en suis très reconnaissant. Je serais idiot de dire non si ils m’appelaient. Bien sûr, je le ferais. Qui sait où va cet univers ? Feige est toujours un de mes amis, et nous nous parlons de temps en temps. Mais on ne sait pas où ça va aller. En ce moment ce sont les jeunes qui dirigent. Mais je ne serais jamais opposé à y revenir. Cette expérience a une place spéciale dans mon cœur.