X-Men : où en est l'introduction des mutants dans le MCU ?

Une grande nouvelle a été annoncée lors de l'Investor Day pour Les 4 Fantastiques dans le MCU mais toujours rien au sujet des X-Men. Kevin Feige réitère son intérêt pour la troupe de mutants et donne des indications sur l'avancement de leur introduction.

Les X-Men appartiennent à Disney

Le rachat de la Fox par Disney lui permet de s'accaparer des personnages Marvel qui n'étaient pas encore sous son contrôle. On veut bien évidemment parler de Deadpool, des 4 Fantastiques et des X-Men. Le premier aura bien un troisième opus quand les seconds ont vu un nouveau film réalisé par Jon Watts se faire officialiser durant l'Investor Day. Les mutants, eux, sont encore dans l'attente. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne soient utilisés dans l'univers étendu. On n'imagine pas une seule seconde le studio se passer d'eux. Après tout ce qui a été fait chez la Fox, quel est le moyen le plus intelligent de les utiliser ? Une question à laquelle il est difficile de répondre. En particulier pour les têtes pensantes de Marvel, qui doivent en plus s'inscrire dans un tout connecté.

Relancer les mutants, un véritable casse-tête

Interrogé sur ce sujet par Screenrant, Kevin Feige n'a pas pu en dire trop. Que l'on se rassure, le projet est sur la table et on parviendra un de ces jours à assister au retour des X-Men. Ce que l'on retiendra de la réponse du boss des studios Marvel, c'est que "les discussions sont longues et continuent en interne". On veut bien croire que se positionner définitivement sur une stratégie n'est pas chose aisée.

Il y a deux paramètres importants à prendre en considération. D'abord, déterminer l'approche scénaristique pour qu'elle s'intègre dans le MCU. Ensuite, définir quels personnages vont être choisis et surtout leur incarnation. Sur ce second point, il sera primordial de déterminer si les versions développées chez la Fox vont faire leur retour. Le public les connaît mais la saga est arrivée en fin de course avec la sortie ratée de Dark Phoenix. Un échec commercial et critique qui a probablement acté la fin d'une ère pour ces mutants.

X-Men Dark Phoenix ©Twentieth Century Fox France

On ne s'avancera pas mais l'option la plus logique est une refonte du casting principal pour se séparer de ce qui a été fait par le studio précédent. Il devrait en être de même avec Les 4 Fantastiques, au centre d'un naufrage spectaculaire en 2015. Le planning Marvel étant bien chargé jusqu'à 2023, un retour des X-Men avant 2024 n'est guère concevable.