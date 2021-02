X-Men : Viggo Mortensen explique pourquoi il a refusé le rôle de Wolverine

Viggo Mortensen incarne des rôles passionnants depuis maintenant plus de trente ans. Le comédien, aujourd'hui âgé de 62 ans, s'est illustré dans des classiques du septième art. Que ce soit dans L'Impasse, dans USS Alabama ou bien sûr dans La Route, il a toujours séduit les spectateurs grâce à des interprétations solides et convaincantes. Mais Viggo Mortensen est évidemment célèbre auprès du grand public pour avoir interprété Aragorn dans la trilogie Le Seigneur des anneaux.

Le comédien a également développé une relation particulière avec le grand réalisateur David Cronenberg, pour qui il a tourné trois films : A History of Violence, Les Promesses de l'ombre et A Dangerous Method. Dernièrement, Viggo Mortensen s'est aussi illustré dans les superbes Captain Fantastic et Green Book. Enfin, il y a peu, l'acteur est passé derrière la caméra avec sa première réalisation : Falling. Le film aurait dû sortir fin 2020, mais à cause de la pandémie du Covid-19, il a été repoussé sans date de sortie précise...

Si Hugh Jackman est aujourd'hui indissociable du rôle de Wolverine, il n'était pourtant pas le premier choix de la 20th Century Fox. Tandis que Bryan Singer voulait Russell Crowe dans la peau du mutant griffu, les studios penchaient pour Viggo Mortensen. Lors d'une interview donnée à Happy Sad Confused, Viggo Mortensen a révélé qu'il avait tout simplement décliné le rôle de Wolverine dans le film X-Men, après une rencontre avec le réalisateur à laquelle il avait assisté en compagnie de son fils Henry :

Ce qui me dérangeait à l'époque, c'était l'engagement sur le long terme qu'entraînait ce genre de rôle. J'étais nerveux à ce sujet. (...) J'ai emmené Henry à la réunion que j'ai eue avec le réalisateur, un peu comme s'il était mon porte-bonheur et mon guide. (...) J'ai laissé Henry lire le scénario et il a dit: "ça ne sonne pas juste, ça ne va pas"