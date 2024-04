Une icône des années 90 rejoint Liam Neeson pour le reboot de « Y a-t-il un flic »

Annoncé depuis des années, le reboot de "Y a-t-il un flic" continue son développement en coulisses. Une actrice devenue une star dans les années 90 vient de rejoindre son casting.

Frank Drebin va reprendre vie dans le reboot de Y a-t-il un flic

Il est indéniable que, depuis plusieurs années, les studios hollywoodiens aiment parier sur des reboots de films iconiques. L’un des exemples qui l’illustrent est la nouvelle version à venir de Y a-t-il un flic. Après la trilogie culte des années 80 et 90 portée par un Leslie Nielsen particulièrement inspiré, on aura donc droit à un nouveau long-métrage sur le policier qui se retrouve souvent au cœur de situations totalement absurdes.

C’est Liam Neeson qui aura la lourde tâche de succéder à Leslie Nielsen dans le rôle de Frank Drebin. Jusqu’à présent, l’acteur était le seul nom qui avait été annoncé au casting du reboot de Y a-t-il un flic. Toutefois, nous apprenons désormais qu’il donnera la réplique à une actrice devenue une star à l’époque où la trilogie de films originale sortait dans les salles.

Pamela Anderson jouera face à Liam Neeson

Deadline annonce que Pamela Anderson sera également au casting de la nouvelle version de Y a-t-il un flic. Le rôle qu’elle y interprétera reste pour le moment un mystère. Se pourrait-il qu’elle ait été choisie pour jouer Jane Spencer, personnage présent dans les trois films de la trilogie originale ? Il faudra attendre la confirmation pour le savoir.

En tout cas, Pamela Anderson va renouer avec la comédie parodique. Car l’actrice rendue célèbre par son rôle dans Alerte à Malibu a déjà fait des apparitions dans des films du genre. Elle tenait un rôle dans Scary Movie 3 ainsi que Superhero Movie.

Akiva Schaffer sera derrière la caméra

La nouvelle version de Y a-t-il un flic continue donc d’avancer en coulisses. En plus des présences de Liam Neeson et Pamela Anderson au casting, on sait déjà qui s’occupera de diriger le film. C’est Akiva Schaffer qui s’assiéra dans le fauteuil de réalisateur. Il succédera à David Zucker qui avait réalisé les deux premiers films, et Peter Segal qui avait dirigé le troisième.

Pour rappel, en février dernier, nous avions appris que Paramount avait fixé une date de sortie pour le reboot de Y a-t-il un flic. Celui-ci devrait arriver dans les salles en France le 18 juillet 2025.