Zack Snyder répond à l'engouement du #RestoreTheSnyderVerse

Maintenant que "Zack Snyder's Justice League" est visible par tout le monde, les fans veulent continuer de mettre la pression sur Warner pour que le reste de l'univers voulu par le metteur en scène soit développé. C'est ainsi qu'est né le hashtag #RestoreTheSnyderVerse. Le principal intéressé a réagi à cette nouvelle prise de parole des fans.

Les fans veulent la suite de Zack Snyder's Justice League

Les fans ont fait preuve d'un indéfectible soutien quand Zack Snyder a réclamé le droit de sortir son montage de Justice League. Warner a fini par céder, lui donnant la liberté nécessaire pour sortir l'oeuvre qu'il voulait. Au vu de l'engouement, il y avait une occasion à saisir par le studio pour promouvoir sa plateforme HBO Max. Le film est maintenant disponible depuis la mi-mars et les spectateurs ont pu se rendre compte que le metteur en scène avait installé des idées susceptibles d'être exploitées dans la suite de l'univers étendu. Rappelons que Justice League était, à l'origine, le premier volet d'une trilogie centrale dans le DCEU. Ce long montage de 4 heures ne fait qu'ouvrir la porte à une histoire encore plus grande dans laquelle Darkseid a un plan pour s'emparer de l'Equation Anti-Vie. Un précieux qui lui assurerait le contrôle sur toutes les espèces vivantes.

À la toute fin de Zack Snyder's Justice League, Martian Manhunter venait à la rencontre de Bruce Wayne pour initier une future alliance afin de combattre cet adversaire. Ce membre important de l'équipe, dans les comics, manquait à l'appel jusqu'ici et nous l'aurions vu en action dans la suite de la trilogie.

Darkseid (Ray Porter) - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros.

Le hashtag #RestoreTheSnyderVerse prend de l'ampleur

Depuis que les fans ont vu la version souhaitée par Snyder, un énorme engouement s'est formé sous la bannière #RestoreTheSnyderVerse. Le phénomène est immense, à tel point que le hashtag a été utilisé plus d'un million de fois sur Twitter. La pression est mise sur le studio pour l'encourager à relancer l'univers étendu voulu par l'auteur de Justice League. La demande concerne la trilogie abandonnée et également les films faits à côté. Celui sur Deathstroke par exemple, ou encore un Man of Steel 2 avec ce Superman en costume noir.

Zack Snyder a été interrogé sur ce mouvement lors de son passage sur le podcast Pop Culture Weekly et il précise bien que prolonger sa vision chez DC n'est pas ce qu'il réclame. À aucun moment il n'a été à l'origine du mouvement massif et voit la sortie de Justice League comme une simple "opportunité". Une position qui lui assure de ne pas être mêlé au comportement excessif des fans mais qui peut lui permettre, sait-on jamais, d'en profiter au bout du compte.

Bien sûr, il faudrait que Warner réponde à l'engouement des fans pour que ça soit le cas et ce cas de figure a peu de chance de se réaliser (même si le film connaît déjà un très grand succès). Le studio serait dans une position délicate s'il se contredisait encore une fois. D'autant plus qu'on parle de faire plusieurs films et l'addition cumulerait à plusieurs centaines de millions de dollars. Mais nous sommes en droit de penser que l'appât du gain pourrait faire réfléchir Warner.

Une bataille déjà perdue ?

Aux dernières nouvelles, il n'est plus du tout question que Zack Snyder retravaille sur l'univers. Ann Sarnoff, CEO de WarnerMedia, disait dans une interview que malgré les bons retours sur Justice League, d'autres projets étaient sur le feu et qu'il était temps de tourner la page. Une position qui n'a pas découragé les fans, toujours aussi réactifs avec le #RestoreTheSnyderVerse. L'utilisation du hashtag est encore très intensive et, durant le week-end, le site IMDB a vu une armée poster des avis négatifs sur Godzilla vs Kong. Le site a depuis nettoyé la page mais nul doute que les plus fervents défenseurs du SnyderVerse n'ont pas encore dit leur dernier mot.