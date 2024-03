Arnold Schwarzenegger rassure ses fans après une opération du cœur

Arnold Schwarzenegger vient de se faire poser un pacemaker. Suite à son opération, l'acteur a posté une photo de lui et s'est montré rassurant sur sa santé, affirmant qu'il pourra bientôt tourner la saison 2 de "FUBAR".

Arnold Schwarzenegger pose avec son pacemaker

Le 23 mars dernier, on apprenait la mort de Daniel Beretta, connu notamment pour être la voix française d'Arnold Schwarzenegger. Un coup dur pour les fans français du Terminator qui ont grandi avec la voix de Daniel Beretta. Mais à peine quelques jours plus tard, une autre mauvaise nouvelle aurait pu tomber. Âgé de 76 ans, Arnold Schwarzenegger a en effet subi dernièrement une triple opération à cœur ouvert pour se faire poser un pacemaker. Heureusement, l'acteur a donné des nouvelles rassurantes en postant une photo de lui sur son compte X (anciennement Twitter).

On y voit l'interprète de Conan assis dans un fauteuil, l'air plutôt serein. Il s'amuse même de la situation en affichant un fil rouge qui relie son oreille à un appareil posé sur sa poitrine, qui ressemble à une mini-bombe. Et dans son post, il écrit : "Vous ne pouvez le voir que si vous le cherchez vraiment".

Merci à vous ! J'ai reçu tellement de messages gentils du monde entier, et beaucoup de gens m'ont demandé si mon pacemaker causerait des problèmes pour la saison 2 de FUBAR. Absolument pas. Je serai prêt à filmer en avril, et vous ne pourrez voir (le pacemaker) que si vous le cherchez vraiment.

Bientôt le retour de FUBAR

En plus de se montrer rassurant sur sa santé, Arnold Schwarzenegger en a donc profité pour confirmer qu'il n'avait pas l'intention de prendre sa retraite. Et on pourra bientôt le revoir sur Netflix avec la saison 2 de FUBAR. Pour rappel, le show avait été lancé sur la plateforme en mai 2023. Dedans, Schwarzenegger joue un agent de la CIA qui découvre que sa fille est, elle aussi, une agent des services de renseignement, et il doit l'exfiltrer pour sa dernière mission.

À peine un mois après son lancement, la série avait été renouvelée. Les 89 millions d'heures visionnées en quatre jours ayant certainement aidé Netflix à se décider. Le tournage aura donc lieu en avril, ce qui signifie qu'il faudra attendre encore un moment avant de pouvoir découvrir la saison 2 de FUBAR. Après cela, Schwarzenegger ne s'arrêtera pas puisqu'il sera à l'affiche d'une comédie de Noël.