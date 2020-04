Honor Blackman, Pussy Galore dans Goldfinger, est décédée

Les fans de James Bond sont en deuil. Honor Blackman, inoubliable partenaire de Sean Connery dans "Goldfinger", est décédée à l'âge de 94 ans. Au cours de sa longue et prolifique carrière, la comédienne britannique s'est distinguée au cinéma, mais aussi au théâtre et à la télévision. Elle avait notamment tenu l'un des rôles principaux de la série "Chapeau melon et bottes de cuir".

La comédienne britannique Honor Blackman est décédée à l'âge de 94 ans. D'après les informations du Guardian publiées le lundi 6 avril, l'actrice est morte de causes naturelles. Les fans de James Bond se souviendront évidemment de son rôle dans Goldfinger, troisième opus de la franchise dans lequel elle formait un duo inoubliable avec Sean Connery, en incarnant la pilote Pussy Galore.

L'annonce de son décès a été faite par sa famille, qui a déclaré :

C'est avec une grande tristesse que nous devons annoncer la mort de Honor Blackman, à l'âge de 94 ans. Elle est décédée paisiblement de causes naturelles à son domicile de Lewes, dans le Sussex, entourée de sa famille. (...) En plus d'être une mère et une grand-mère adorée, Honor était une actrice au talent extrêmement prolifique. (...) Elle a atteint un statut emblématique sans précédent dans le monde du cinéma et du divertissement avec un engagement absolu envers son métier et un professionnalisme total dans tous ses projets, et a contribué à certains des grands films et productions théâtrales de notre temps.

Goldfinger et beaucoup d'autres...

Si les spectateurs se souviennent avant tout du rôle de Pussy Galore, Honor Blackman affiche une filmographie impressionnante. Avant Goldfinger, elle donne notamment la réplique à Dirk Bogarde et Jean Simmons dans le drame Si Paris l'avait su, et incarne ensuite la déesse Hera dans Jason et les Argonautes, célèbre pour les effets spéciaux de Ray Harryhausen. Entre 1962 et 1964, elle prête ses traits à Catherine Gale, la partenaire de John Steed qui précède Emma Peel, dans la série Chapeau melon et bottes de cuir. À la télévision, la comédienne fait également des apparitions dans Doctor Who et Columbo, avant d'interpréter l'un des personnages principaux de la sitcom The Upper Hand.

Après avoir tourné sous la direction de Ted Kotcheff (Rambo) dans Les Chemins de la puissance, Honor Blackman refait équipe avec Sean Connery en 1968, quatre ans après la sortie de Goldfinger, dans le western Shalako, également portée par Brigitte Bardot. Les spectateurs la retrouvent ensuite aux côtés d'Orson Welles dans le péplum Le Dernier des Romains de Robert Siodmak, puis dans le film d'horreur Une fille... pour le diable avec Richard Widmark, Christopher Lee et Nastassja Kinski. En 2001, elle fait un caméo mémorable dans Le Journal de Bridget Jones. Quatre ans plus tard, elle figure au générique de la comédie dramatique Appelez-moi Kubrick avec John Malkovich. Au cinéma, Honor Blackman reprend une dernière fois les armes en 2012, déterminée à éradiquer des morts-vivants, dans la comédie horrifique Cockneys vs Zombies. Au théâtre, la comédienne est apparue dans des classiques tels que My Fair Lady, Cabaret et La Mélodie du bonheur.