Eva Green a 40 ans : sa carrière en six dates clés - CinéSéries

Eva Green a fêté ses 40 ans le 6 juillet 2020. L'occasion de revenir sur six dates clés qui ont marqué la carrière de l'actrice française qui rayonne à l'international.

2003 (Innocents : the Dreamers)

Après avoir fait ses premiers pas au théâtre, dont la pièce très remarquée Jalousie en trois fax en 2001, qui lui vaudra de décrocher une nominations aux Molières, Eva Green obtient deux ans plus tard le rôle féminin principal du film Innocents : the Dreamers de Bernardo Bertollucci. Elle partage l'affiche avec Louis Garrel et Michael Pitt. Le film qui a pour toile de fond la révolte de mai 1968 est un voyage sensoriel puissant, qui n'a pas manqué d'émouvoir bon nombre de spectateurs, notamment en raison de ses nombreuses scènes de nudité. Lors du décès de Bernardo Bertollucci en 2018, Eva Green lui avait rendu un vibrant hommage et avait confié que le tournage du film restait une de ses plus belles expériences.

2005 : Kingdom of Heaven

Après avoir donné la réplique à Romain Duris dans le film Arsène Lupin en 2004, la carrière d'Eva Green prend un tournant international l'année suivante puisqu'elle décroche le rôle de Sybille de Jérusalem dans la superproduction de Ridley Scott, Kingdom of Heaven. Si le film ne connaît pas le succès espéré au box-office (217 millions de recettes pour 130 millions de budget), il permet à Eva Green d'acquérir une grande notoriété à l'international.

2006 : Casino Royale

Après avoir percé dans Kingdom of Heaven, Eva Green interprète, en 2006, le grand amour de James Bond : Vesper Lynd dans Casino Royale, le premier Bond de l'ère Daniel Craig. S'il s'agit probablement de son rôle le plus célèbre encore aujourd'hui, Eva Green a bien failli ne jamais auditionner pour le décrocher. Le terme "Bond Girl" lui faisait en effet peur, et elle craignait, avant de lire le script, qu'il ne se résume à un rôle de faire-valoir. Son avis a totalement changé lorsqu'elle s'est rendue compte de la profondeur de son personnage et de la relation passionnelle qu'il entretenait avec celui de Daniel Craig. Il ne semble d'ailleurs pas impossible que Vesper soit au centre du prochain film James Bond, Mourir peut attendre...

2012 : Dark Shadows

Après son rôle iconique de Vesper, Eva Green retrouve Daniel Craig en 2007 dans le film À la croisée des mondes, et s'oriente ensuite vers un cinéma beaucoup plus indépendant (Dark World, Cracks, Womb), qui l'éloigne des projecteurs. Après le discret mais néanmoins remarqué Perfect Sense en 2012, elle fait une rencontre majeure la même année, qui conditionnera la suite de sa carrière : Tim Burton. Ce dernier lui propose en effet (sans qu'elle n'ait à passer d'audition) le rôle de la sorcière Angélique Bouchard dans son nouveau film Dark Shadows dans lequel elle donne la réplique à Johnny Depp. Après cette première collaboration, Burton en fera sa nouvelle muse et lui proposera deux autres rôles dans ses films Miss Peregrine et le récent Dumbo (pour lequel nous l'avions rencontrée).

2014 : Penny Dreadful

L'année 2014 est bien remplie pour Eva Green qui enchaîne des rôles dans 300 la naissance d'un empire, The Salvation, Sin City 2 et White Bird. Mais 2014 est également l'année où elle décroche celui qui reste encore à ce jour le plus beau rôle de sa vie : celui de Vanessa Ives dans la série Penny Dreadful. Cette dernière est louée par les critiques et le public, en grande partie grâce à la prestation habitée d'Eva Green qui n'a pas hésité à repousser ses limites pour camper la torturée Vanessa Ives pendant trois saisons fascinantes. Elle avait déclaré lors d'une interview que ce rôle restait celui qui lui avait donné le sentiment d'aller le plus loin.

2019 : Proxima

Après avoir beaucoup tourné en langue anglaise, Eva Green revient pour la première fois dans un film français en 2017 dans D'après une histoire vraie de Roman Polanski. Hélas, le film est un échec critique et public. Heureusement, en 2019, la réalisatrice française Alice Winocour lui offre le premier rôle du film Proxima, dans lequel elle interprète une astronaute qui se prépare à partir en mission pour un an et à laisser sa fille de sept ans. Même si le long-métrage ne parvient pas à attirer un large public en salles, la superbe prestation d'Eva Green, dans un registre totalement différent de ses précédents films, lui permet de décrocher sa première nomination au César de la meilleure actrice.

Et la suite ?

Eva Green est actuellement à l'affiche de la mini-série de la BBC Two The Luminaries (encore non diffusée en France) qui se déroule en Nouvelle-Zélande, pendant la ruée vers l'or. Elle campe le personnage de Lydia Wells, une femme complexe et manipulatrice, qui n'hésite pas à user de ses charmes pour obtenir ce qu'elle souhaite.