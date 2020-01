Les Traducteurs : rencontre avec Sara Giraudeau et Lambert Wilson

À l’occasion de la sortie du thriller « Les Traducteurs », en salle depuis le 29 janvier 2020, nous avons pu rencontrer deux de ses interprètes, Sara Giraudeau et Lambert Wilson, pour discuter de ce film à énigmes plein de suspense. L’interview vidéo est à découvrir ci-dessus.

Les Traducteurs est un film surprenant, avec une foule d’acteurs venus des quatre coins du monde pour monter ensemble une intrigue machiavélique, autour de la traduction d’un best-seller. Une traduction très particulière puisque celle-ci se déroule dans un bunker oppressant où les traducteurs sont coupés du monde, afin de pouvoir garantir qu’il n’y ait aucune fuite.

Les apparences sont trompeuses

Lambert Wilson incarne Eric Angstrom, l’éditeur du fameux livre, et Sara-Giraudeau est elle Rose-Marie Houeix, son assistante. Leur tâche est d’organiser la traduction simultanée de l’oeuvre. Réalisé par Régis Roinsard, Les Traducteurs, son deuxième long-métrage après Populaire, va révéler qu’un ou plusieurs de ses personnages jouent un double jeu. En effet, les premières pages du roman vont être diffusées, déclenchant le chaos dans le bunker où se trouvent les seules personnes ayant accès à ces pages. Serait-ce la traductrice russe, incarnée par la sensuelle Olga Kurylenko ? Ou plutôt Frédéric Chau, dans la peau d’un dynamique traducteur chinois ? Ou bien la nonchalance de l’Italien Riccardo Scamarcio ne serait-elle qu’une façade ? Les Traducteurs est un pur thriller, avec une dimension chorale d’autant plus appréciable qu’elle est rare dans le cinéma français.

Nous avons eu la chance de rencontrer Sara Giraudeau, célèbre pour son rôle dans la série Le Bureau des légendes et pour sa performance dans le film Petit Paysan, et Lambert Wilson, qu’on ne présente plus. Ils ont accepté de revenir sur leur expérience de tournage, la perception de leurs personnages respectifs, tout en préservant les secrets du film.

Les Traducteurs, au cinéma depuis le 29 janvier 2020. Retrouvez la vidéo de notre interview en tête d’article, et notre critique du film ici.