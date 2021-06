Lucie Lucas (Clem) pose nue sur Instagram pour la bonne cause

La star de "Clem" Lucie Lucas sera prochainement de retour sur TF1 avec une saison 12. Mais aujourd'hui c'est pour une bonne cause qu'elle fait parler d'elle. En soutien aux agriculteurs bio qui vont connaître une baisse de 66% de leurs subventions la comédienne a décidé de poser nue.

Lucie Lucas, star de Clem

Lucie Lucas est actuellement au premier plan de la série Clem dans le rôle de Clémentine Boissier. Un rôle qu'elle tient depuis 2010 et qui lui a permis d'exploser auprès du grand public. Au début de la série, Clémentine, 16 ans, découvre être enceinte de 3 mois et demi. Ne pouvant plus avorter, elle n'a d'autres choix que de garder l'enfant. Sa vie est bouleversée et rythmée entre cette maternité et le lycée, mais elle pourra compter sur le soutien de ses proches.

Clem ©TF1

Après une onzième saison, diffusée à partir du 19 avril sur TF1, Clem reviendra pour une saison 12. Le succès était une nouvelle fois au rendez-vous pour la première chaîne française, ce qui a permis au show d'être renouvelé. Surtout, comme nous disait en interview la comédienne, les scénaristes sont parvenus à trouver de nouvelles histoires originales pour ne pas lasser les spectateurs. Clem a donc encore de beaux jours devant elle.

Les agriculteurs et Lucie Lucas à poil

Quand elle n'est pas sur les plateaux de tournage, Lucie Lucas partage un peu de son quotidien sur son compte Instagram. Mais le réseau social lui permet également de défendre des causes. Début mai, elle affichait son soutien au peuple Ouighour, pris pour cible depuis des années par le gouvernement chinois. Aujourd'hui, c'est pour aider les agriculteurs qu'elle se mobilise. Ces derniers dénoncent actuellement une baisse de 66% des subventions à l'agriculture bio dans le cadre de la nouvelle PAC (la Politique Agricole Commune). Une décision qui mettrait « #LaBioAPoil » et est évidemment problématique pour les questions écologiques cruciales aujourd'hui. C'est pour cette raison que des agriculteurs ont posé nu sur les réseaux sociaux. Lucie Lucas fait donc de même en expliquant, concrètement, les conséquences.

Les agriculteurs qui ont choisi un modèle agricole sans pesticide ni engrais de synthèse (et qui améliorent tous les jours la biodiversité, le climat et la santé) vont perdre en moyenne 132€ par hectare et par an, c’est-à-dire en moyenne 66% de leurs aides !

La comédienne fait fort en se mettant à nue en dépit de sa notoriété. Mais son geste est d'autant plus important car il pourrait, on l'espère, marquer suffisamment les esprits pour permettre une plus grande mobilisation pour faire bouger les choses. Pour cela, vous pouvez signer la pétition disponible ici.