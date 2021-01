Quand Arnold Schwarzenegger se trompe de Chris

En live sur Instagram, Chris Pratt a invité son beau-père, Arnold Schwarzenegger, à participer à une session de questions posées par les internautes. En arrivant sur le live, celui-ci s'est trompé de nom pour saluer son gendre.

Arnold Schwarzenegger : une légende toujours active

Après une pause de plusieurs années dans le monde du cinéma, correspondant à ses mandats de gouverneur de la Californie, un poste occupé de 2003 à 2011, Arnold Schwarzenegger est revenu sur le devant de la scène avec des films à gros budget tel que The Expendables : Unité Spéciale. En effet, le film de et avec Sylvester Stallone est la réunion de tous les grands noms du cinéma d'action mondial avec notamment Dolph Lundgren, Jet Li ou encore Jason Statham. Par la suite, il a notamment enchaîné avec deux films de la franchise qui l'a rendu célèbre, Terminator Genisys et Terminator : Dark Fate, sortis respectivement en 2015 et 2019.

Terminator : Dark Fate © Paramount Pictures

L'actualité la plus récente à son sujet concerne sa fille Katherine et donc son célèbre beau-fils. Effectivement, sa fille Katherine s'est mariée en 2019 avec l'acteur hollywoodien Chris Pratt, à l'affiche de Jurassic World : Le Monde d'Après, ainsi que du prochain programme sur les aventures des Gardiens de la Galaxie, intitulé The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Quand Schwarzy se trompe de "Chris"

L'acteur de Parks and Recreation a organisé un live sur son compte Instagram du type "foire aux questions", dans le but de récolter des dons pour une association caritative. Il y était notamment accompagné de figures actuelles du cinéma hollywoodien tels que Zachary Levi alias Shazam dans le film Shazam!, Tom Holland ou encore Jamie Foxx, qui seront tous les deux à l'affiche du prochain film Spider-Man.

Chris Pratt a ainsi invité le père de sa femme à participer à cette séance de questions/réponses. Durant la présentation de Schwarzy, l'interprète de Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie n'a pas tari pas d'éloges à son sujet.

Notre prochain invité est Mr. Univers. Il est le Terminator, l'ancien gouverneur de Californie, il est mon beau-père et le grand-père de ma fille. J'ai intérêt à ne pas tout foirer sinon je suis foutu. Je risque gros.

À la suite de cela, Arnold Schwarzenegger a salué les personnes présentes sur le live en appelant son gendre "Chris Evans" et non "Chris Pratt".

Bonjour Chris Evans… Pas Chris Evans, désolé. J'ai tout foiré dès le début. Chris Pratt. Désolé pour ça. Je devrais connaître ton nom, évidemment. Tu es mon gendre préféré.

Entre tous les "Chris" du Marvel Cinematic Univers, avec Chris Hemsworth, Chris Evans ou encore Chris Pratt, il y a effectivement de quoi s'emmêler les pinceaux. Et alors que Chris Pratt est surnommé "le plus mauvais Chris d'Hollywood", cette anecdote en est d'autant plus drôle avec cette erreur de la légende Schwarzenegger envers son gendre, qui s'est tout bonnement trompé de nom. Un erreur sans conséquence et prise avec le sourire, pour un événement qui aura rapporté plus de 600 000 dollars de dons !