Que deviennent les héros de la série Roswell ?

La série "Roswell", nommée après une ville du Nouveau Mexique, a fasciné les adolescents à l'aube du nouveau millénaire. Pour preuve, lorsque les audiences de la saison 2 ont baissé, les fans se sont mobilisés pour que les aventures de leurs héros continuent dans une saison 3. Mais que sont devenus les stars du programme ?

La série adaptée de la saga Roswell High de Melinda Metz suit les aventures de trois extra-terrestres tentant de mener une vie discrète dans une petite ville du Nouveau Mexique. Pour passer inaperçus, ces derniers se glissent dans la peau de jeunes adolescents incompris... Après trois saisons de bons et loyaux services entre 1999 et 2002, le programme de science-fiction a tiré sa révérence. Mais que sont devenus ses héros ?

La talentueuse comédienne qui campait Liz Parker n'a pas chômé depuis la fin de la série. Elle s'est illustrée dans nombre de films et de séries depuis la fin du programme. On peut notamment retenir ses performances dans La guerre selon Charlie Wilson (Mike Nichols), Urgences ou encore Life Unexpected.

Plus récemment, Appleby est apparue dans New York Unité Spéciale et Girls avant de se lancer dans l'aventure Unreal. Tout au long des quatre saisons de cette série atypique, la jeune femme campe Rachel, jeune productrice de télé-réalité à travers laquelle on découvre un milieu malsain et complexe, dominé par la nécessité de manipuler les candidats pour faire de l'audience...

L'actrice a diversifié ses talents. Elle a ainsi réalisé trois épisodes pour Unreal et deux pour Light of a feather ! Pour l'anecdote, on lui a aussi confié l'épisode 9 du reboot de Roswell ! Elle est actuellement en discussion avec Disney+ pour diriger la comédie romantique Wouldn’t It Be Nice. Confinement oblige, c'est grâce à Zoom que la jeune femme a pu, selon le Hollywood Reporter, pitcher son projet au studio...

L'interprète de Max n'a pas eu autant de chance que sa collègue. Après Roswell, il a tourné dans le fameux film d'horreur The Grudge. Le comédien a participé à plusieurs longs-métrages, dont D-War : la guerre des dragons, mais ses projets n'ont pas connu le succès...

En 2012, il rejoint la série Breakout Kings. Depuis, Behr s'est fait relativement discret. Mais pas de panique, vous le retrouverez bientôt sur vos écrans puisqu'il a signé pour le reboot de Roswell... Dans lequel il campera un tout autre rôle que celui de Max !

La comédienne n'a pas chômé depuis la fin de Roswell ! Un rôle récurrent dans Grey's Anatomy, de nombreuses comédies romantiques - à l'instar de 27 robes avec James Marsden -, Heigl est sur tous les fronts. On a pu la voir notamment dans Bébé mode d'emploi, Happy New Year ou encore Jackie and Ryan.

Après Grey's, la comédienne a tenu le rôle principal du show State of Affairs, qui a malheureusement été rapidement annulé. En 2017, elle campe l'héroïne de la série Doubt, avec Laverne Cox. Heigl intègre aussi la culte Suits dans le rôle de Samantha Wheeler. Et vous n'avez pas fini d'entendre parler de la comédienne, puisqu'elle sera à l'affiche de deux séries, dont l'une diffusée par Netflix. Intitulée Firefly Lane, l'intrigue tournera autour de la relation entre Kate et Tully (Heigl), meilleures amies depuis l'adolescence. Mais après trente ans de relation fusionnelle, une trahison impensable est commise. Pourront-elles se réconcilier ? Pour l'occasion, Katherine Heigl donnera la réplique à Sarah Chalke.

Celui qui campait Michael a tourné dans beaucoup de films d'aventure avant de décrocher un rôle récurrent dans Les Experts : Miami. Une expérience réussie puisqu'il a ensuite tourné dans Les Experts : Manhattan et campé le jeune frère de Booth dans Bones. Après un certain nombre d'apparitions - X-Men, Gardiens de la galaxie - ou des rôles plus conséquents - Coup de foudre pour Noël -, l'acteur revient à la télévision dans Longmire et la série médicale Night Shift.

Le comédien semble désormais trouver son compte dans les films de Noël, mais pas que : il a aussi participé à l'aventure Better Call Saul, dans le rôle de Bauer.

L'actrice vénézuélienne qui incarnait Maria a participé à plusieurs projets depuis la fin de Roswell, mais le succès n'a pas vraiment été au rendez-vous. Fait amusant, elle a retrouvé son ancienne partenaire, Katherine Heigl, dans Bébé mode d'emploi. L'actrice s'est illustrée dans plusieurs shows vite annulés, dont un spin-off de The Office. En 2011, Delfino a tourné dans Georgia, aux côtés de Raven Symoné.

Pour ceux qui l'ignorent, l'actrice, également chanteuse, a enregistré deux albums, Tarte et The Sicks, que vous pouvez écouter en ligne !

Roswell est disponible sur Amazon Prime Vidéo.