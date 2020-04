Que devient Cristin Milioti (How I Met Your Mother) ?

La talentueuse Cristin Milioti, apparue dans les saisons 8 et 9 de l'iconique série "How I Met Your Mother", a continué sa prometteuse carrière, et, on peut le dire, semble la mener de main de maître. Focus.

Diplômée de la Cherry Hill High School East, Cristin Milioti s'est rendue célèbre en interprétant la fameuse "mère" de la sitcom How I Met Your Mother. Et elle s'est illustrée dans de nombreux programmes depuis l'arrêt du show. Cependant, la comédienne s'est faite discrète sur les plateaux de cinéma. Ses dernières apparitions sur grand écran remontent au Loup de Wall Street et Breakable You, une comédie dramatique avec Alfred Molina et Holly Hunter. Milioti semble préférer le petit au grand écran, puisqu'elle est très présente à la télévision.

Vous avez pu croiser l'actrice le temps d'un épisode de la saison 3 de The Mindy Project. Elle y tient le rôle de Whitney et a participé à la saison 4 du programme. Pour rappel, le show de et avec Mindy Kaling narre le quotidien d'une jeune femme médecin, qui navigue entre problèmes personnels et vie professionnelle mouvementée. La même année, Milioti est apparue dans la saison 2 de Fargo.

A l'aise dans tous les genres

On a aussi pu voir Cristin Milioti dans No Activity, série comique chorale et déjantée, mais c'est sa performance dans Black Mirror qui nous a subjugués. Pour beaucoup, le pilote de la saison 4, baptisé USS Callister, est l'un des meilleurs du show. L'intrigue tourne autour du capitaine Robert Daly (Jesse Pleemons, impérial). Ce dernier dirige l'équipage de son vaisseau spatial avec rigueur et justesse... Mais une nouvelle recrue arrive, et les faux-semblants volent en éclats. Milioti campe avec brio l'élément perturbateur évoqué dans le pitch. Sa performance a été très appréciée des fans. Une pétition demandant une nomination aux Emmy a ainsi vu le jour à la suite de l'épisode.

L'an passé, Cristin Milioti a tenu le rôle principal du pilote de Modern Love. Cette série Amazon s'inspire de récits romantiques envoyés au New York Times. Un moment rafraîchissant qui devrait la changer de son prochain projet, une série intitulée Made for Love dont l'histoire est à mi-chemin entre Black Mirror et Invisible Man.

Mais surtout, vous pouvez actuellement retrouver la pétillante comédienne dans Mythic Quest : Le festin du corbeau, disponible sur Apple TV+.