Que devient Rowan Atkinson, l'interprète de Mr Bean ?

Connu comme l’un des hommes les plus drôles du monde depuis son rôle de Mr Bean, l’acteur Britannique Rowan Atkinson est également apparu au cinéma à plusieurs reprises. On a pu voir le comédien dans différents projets au cours des années, malgré une carrière devenue plus discrète.

Des planches de l’université à la télévision

Né dans la ville de Consett, en Angleterre, Rowan Atkinson est inscrit dans sa jeunesse à la Durham Chorister’s School. Poursuivant ses études jusqu’à l’université, il obtient un diplôme en électrotechnique. Il intègre ensuite la prestigieuse université d’Oxford, d’où il ressort avec une maîtrise dans la même discipline et le titre d’ingénieur.

C’est lorsqu’il est étudiant qu’il commence à écrire et à jouer dans des sketches humoristiques. Faisant partie du groupe de l’association d’art dramatique de l’université, il développe alors son talent pour la scène. Il y fait également la rencontre du réalisateur et scénariste Richard Curtis, et du compositeur Howard Goodall, avec lesquels il travaillera à de nombreuses reprises par la suite.

Mr Bean (Rowan Atkinson) - Mr Bean ©ITV

Avant de percer à la télévision, l’Anglais débute sa carrière à la radio. Il anime une émission humoristique intitulée The Atkinson People, en 1979, diffusée sur la BBC 3. Atkinson apparaît ensuite à la télévision dans divers programmes de la BBC, pour lesquels il écrit et interprète des sketches. Il se fait connaître du public Britannique lorsqu’il interprète le premier rôle de la série médiévale humoristique La Vipère noire (Blackadder en vo). Mais le comédien va accéder à la notoriété internationale grâce à son prochain rôle.

La naissance de Mr Bean, personnage instantanément culte

Inspiré du Mr Hulot de Jacques Tati, Atkinson introduit pour la première fois le personnage de Mr Bean dans un programme pour Thames Television le jour du Nouvel An 1990. Ce sera le premier épisode d’une série qui changera à jamais la carrière du comédien.

Pendant cinq ans l’acteur interprète le rôle qui va définir sa carrière. Instantanément iconique, le personnage du candide Anglais rentre alors dans la culture populaire, tout comme son interprète, pour toujours associé à ce rôle.

Mr Bean (Rowan Atkinson) - Mr Bean ©ITV

Après l’arrêt de la série, il enchaîne à la télévision en apparaissant dans la sitcom Mr Fowler, brigadier chef. Il y tient le rôle principal du brigadier du même nom. Là encore, le succès est au rendez-vous, et la réputation comique d’Atkinson auprès du public se renforce.

Après être brièvement apparu dans quelques films dans les années 80, dont Jamais plus Jamais, le seul film James Bond ne faisant pas officiellement partie de la saga 007, Atkinson profite alors de son succès à la télévision pour obtenir des rôles plus importants au cinéma au cours de la décennie suivante.

Des rôles au cinéma remarqués

Il apparaît tout d’abord en 1993 dans Hot Shots ! 2, parodie des Rambo dans laquelle il interprète un rôle secondaire. Un an plus tard, il fait partie du casting de la comédie britannique Quatre mariages et un enterrement. Le scénario du film est écrit par son ami Richard Curtis. Il joue le rôle du père Gérald dans le long-métrage porté par Hugh Grant et Andie MacDowell, qui devient un énorme succès au cinéma, rentrant lui aussi dans la culture populaire. La même année, l’acteur britannique prête sa voix au personnage de Zazu dans le film d'animation de Disney Le Roi Lion.

Trois ans après, le comédien saisit l’opportunité de rejouer son personnage fétiche, cette fois au cinéma. Le film Bean raconte le premier voyage de l'Anglais aux États-Unis. Atkinson s’en donne à cœur joie dans cette adaptation à la réception mitigée de la part du public.

Bean ©PolyGram Filmed Entertainment

En 1997, il reprend l’autre rôle pour lequel il est devenu connu en Grande-Bretagne. Il tient le rôle principal de la courte adaptation cinématographique de La Vipère noire, intitulée Blackkader Back & Forth. La même année, il devient également le docteur dans un épisode spécial de Doctor Who intitulé The Curse of Fatal Death, dans le but d’aider l’organisation caritative Comic Relief.

En 2002, il tient un rôle secondaire dans la première adaptation cinématographique de Scooby-Doo. Un an plus tard, on le voit de nouveau à l’affiche d’une comédie romantique écrite par Richard Curtis, qui réalise également pour l’occasion son premier film, Love Actually.

Johnny English, nouveau personnage comique pour le Britannique

De nouveau sollicité pour tenir le rôle principal d’une comédie, cette fois au cinéma, l’acteur accepte de jouer le rôle de l’espion du MI-7 maladroit mais chanceux Johnny English, dans le film éponyme. Il y donne la réplique à la chanteuse et actrice australienne Natalie Imbruglia. Le succès est de nouveau au rendez-vous, et Atkinson reçoit de nouvelles louanges pour sa performance.

Johnny English ©Universal Pictures

En 2007, Mr Bean revient au cinéma pour une suite, Les Vacances de Mr Bean. Le personnage y va cette fois passer des vacances en France. Malgré des critiques négatives, le film est encore une fois un succès commercial. Et quatre ans plus tard, Atkinson reprend le rôle de l’espion gaffeur dans Johnny English, le retour. Il y joue face à une ancienne James Bond girl, Rosamund Pike.

En 2012, Atkinson fait une parenthèse à sa carrière en apparaissant à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres, sur une mise en scène de Danny Boyle. Il parodie à l’occasion Les Chariots de feu, avec une performance qui retient de nouveau l’attention du public. Mais après cette nouvelle interprétation humoristique, Atkinson décide ensuite de changer de genre et de s’essayer au policier.

Tournant dramatique pour l’acteur anglais

Alors qu’il était habitué aux rôles comiques depuis le début de sa carrière, l’acteur prend tout le monde de court lorsqu’il décroche un rôle dans une série policière. En 2016, le Britannique est en effet annoncé au casting d’une nouvelle adaptation télévisuelle des aventures du commissaire Maigret. Il joue ainsi le commissaire dans quatre épisodes. Malgré son manque d’expérience dans le genre, Atkinson est loué pour sa performance. Ce rôle plus sérieux marque la dernière apparition du comédien à la télévision.

Commissaire Jules Maigret (Rowan Atkinson) - Maigret ©ITV

Côté cinéma, il est en revanche récemment revenu à la comédie. Il a repris le rôle de Johnny English dans un troisième film sorti en 2018, Johnny English contre-attaque. Il y donnait cette fois la réplique à Olga Kurylenko. Cette troisième aventure dans la peau de Johnny English est la dernière apparition en date du comédien britannique. Il n’est plus apparu à l’écran depuis.

L’acteur a avoué récemment ne plus prendre de plaisir à jouer Mr Bean. Mais il devrait bientôt prêter sa voix au personnage culte pour un film d’animation. Atkinson est aussi attendu dans une série développée pour Netflix. Intitulée Man vs Bee, elle verra l’acteur incarner un nouveau personnage comique. Il y jouera un riche propriétaire qui entre en guerre avec une abeille lorsque celle-ci vient le déranger dans son immense manoir. Le show donnera à l’acteur une nouvelle occasion de nous prouver son talent pour nous faire rire, et les fans de Mr Bean devraient être impatients de découvrir le résultat.