Que devient Shannon Elizabeth (American Pie, Scary Movie) ?

Elle a marqué toute une génération de spectateurs en 1999 avec sa présence magnétique dans "American Pie", puis l'année suivante dans "Scary Movie". Mais que devient l'actrice Shannon Elizabeth ?

Shannon Elizabeth : le fantasme adolescent

Quand la comédie American Pie est sortie dans les salles à la fin de l'année 1999, de nombreux spectateurs ont été marqués par la présence d'une actrice : Shannon Elizabeth. Alors âgée de 26 ans (mais jouant pourtant une lycéenne dans le film), cette dernière représentait le fantasme ultime de beaucoup d'ados, à l'instar du personnage de Jim (Jason Biggs) et de tous ses autres camarades.

Si elle a autant marqué les rétines, c'est surtout grâce à une scène, dans laquelle elle ne cachait pas grand chose : celle dans la chambre de Jim, où elle apparaît (presque) totalement nue. Le garçon a d'ailleurs beaucoup de mal à contenir ses émotions devant un tel spectacle :

Elle reprendra ensuite le rôle de Nadia dans American Pie 2 et American Pie 4. Son deuxième rôle le plus marquant est sans conteste celui de Buffy dans la parodie de films d'horreur Scary Movie sortie en 2000. On se souvient aussi d'elle dans la comédie romantique Love Actually, dans lequel elle interprétait encore LE fantasme américain. Après être apparue dans quelques épisodes de la série culte That '70s Show entre 2003 et 2005, Shannon Elizabeth s'est faite plus discrète sur nos écrans, en jouant surtout dans des téléfilms et films de série B.

Que devient-elle ?

Si elle s'est éloignée des plateaux de tournage, Shannon Elizabeth, aujourd'hui âgée de 48 ans, n'en demeure pas moins très active dans sa vie. Elle est notamment très engagée dans la cause animale et environnementale et a créé sa propre fondation pour la préservation des animaux et plus particulièrement des rhinocéros d'Afrique (elle vit elle-même en Afrique du Sud). Elle est très présente sur Instagram, où elle poste fréquemment des photos et vidéos :

En plus des animaux, l'autre passion de Shannon Elizabeth est le poker. Et elle n'est pas une petite joueuse ! En 2006, elle est considérée comme une des célébrités les plus douées de la discipline, et a remporté douze tournois entre 2006 et 2010.

La pokerface de Shannon Elizabeth

Peut-être la reverra-t-on une dernière fois reprendre son rôle culte de Nadia si un American Pie 5 voit le jour, comme l'a récemment déclaré Tara Reid.