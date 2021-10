Ryan Reynolds veut faire une pause dans sa carrière

Il faut croire que Ryan Reynolds a estimé qu’on le voyait trop à l’affiche ces dernières années… En effet, l’acteur canadien a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il prendrait un petit congé sabbatique, loin des plateaux de tournage. Blague ou pas ?

Ryan Reynolds : une carrière en or

Cela fait un bon moment que Ryan Reynolds nous a habitués à montrer son visage dans les salles obscures pour les besoins d’une ou deux productions annuelles. Il faut dire que le comédien âgé de 44 ans s’est révélé très tôt via le petit écran dans les années 90. Il apparaît ainsi dans des séries telles qu’Au-delà du réel : L'aventure continue, X-Files : Aux frontières du réel ou bien encore Un toit pour trois (pour laquelle il obtient le rôle principal).

Deadpool (Ryan Reynolds) - Deadpool ©20th Century Fox

Dans les années 2000, il prend la direction du grand écran en multipliant les comédies et les films d’action. On se souvient d’apparitions remarquées dans American Party : Van Wilder relations publiques, Blade : Trinity, Cellular, Mi$e à prix ou bien encore La Proposition. Cependant, si la plupart de ses films sont bien accueillis commercialement, il lui manque encore un palier à franchir. Et ce n’est pas ses prestations mitigées dans Green Lantern et X-Men Origins : Wolverine qui diront le contraire. Pourtant, ce dernier film va paradoxalement changer sa carrière du tout au tout, puisqu’il y interprète pour la première fois l’anti-héros Deadpool.

En effet, en 2012, il est annoncé que Ryan Reynolds reprendrait le rôle du mercenaire dans un film solo. L’acteur s’impliquera alors comme jamais pour donner la meilleure adaptation possible du personnage Marvel le plus excentrique qui soit. Deadpool sort alors en 2016, et obtient un énorme succès critique et commercial. Une réussite qui va étendre de manière plus importante la notoriété déjà établie de Ryan Reynolds. Clairement, il y aura un avant et un après Deadpool, pour lui.

Congé sabbatique en vue

Alors que ces dernières années, il était sollicité de toutes parts (Deadpool 2, Detective Pikachu, Hitman & Bodyguard, Fast & Furious : Hobbs and Shaw), Ryan Reynolds souhaite désormais ralentir. Ainsi, c’est lors de ses dernières prises de vue sur le plateau du film Spirited (prévu sur Apple TV+) que le comédien a fait son annonce sur les réseaux sociaux.

En légende de la photo (dans laquelle il se trouve aux côtés de Will Ferrell avec qui il partage l’affiche), Reynolds a donc écrit ceci :

C’est la fin de mes prises de vues sur le plateau de Spirited. Pas sûr que j’aurais été prêt à accepter un film qui présentait tant de challenge il y a trois ans. C’est le moment parfait pour prendre un petit congé sabbatique loin du cinéma. Chanter, danser et jouer dans un bac à sable avec Will Ferrell m’a permis de faire de mes rêves une réalité. Et c’est ma seconde collaboration avec la grande Octavia Spencer. C’est le timing parfait pour prendre un petit congé sabbatique loin du cinéma. Travailler avec des créateurs et des artistes aussi talentueux me manquera.

L’actualité de l’acteur, a, il est vrai, été très chargée ces derniers mois. On rappelle que sur cette année 2021, Ryan Reynolds a été à l’affiche de deux films importants : Hitman & Bodyguard 2 et Free Guy, qui a très bien marché aux Etats-Unis. Il est également prévu que l’acteur se retrouve aux côtés de Dwayne Johnson et de Gal Gadot pour le film Red Notice, qui sera disponible sur Netflix à partir du 12 novembre. L’acteur est donc très loin d’avoir chômé.

Tu bluffes, Martoni ?

Evidemment, les premières questions se posent, suite à cette annonce de mise en retrait de Ryan Reynolds. La première, qui est évidente : qu’en sera-t-il de la franchise Deadpool ? On sait que depuis que la FOX est passée sous la bannière Disney, l’anti-héros appartient désormais à la maison de Mickey. Un Deadpool 3 est d’ailleurs prévu, avec Ryan Reynolds qui jouerait de nouveau le rôle principal. Cette pause, pourrait-elle remettre tout en question ?

Deuxième interrogation : l’acteur bluffe-t-il ? On sait que depuis qu’il a endossé le costume de Deadpool, Ryan Reynolds est devenu un prodige des messages humoristiques et des canulars sur les réseaux sociaux. On se souvient, par exemple, de sa fausse lettre écrite par un fan de Deadpool, pour fêter les 5 ans de la sortie du film. Il n’est pas interdit que les termes « congé sabbatique » et « pause » n’aient pas le même sens quand elles sortent de la bouche d’un trublion comme lui.

Sa femme Blake Lively, a en tout cas, réagi à cette annonce, non sans humour. Ainsi, comme à son habitude, elle a trollé son mari sur les réseaux sociaux en déclarant que :

Michael Caine l'a fait en premier.

Un clin d’œil hilarant aux rumeurs faisant état de la retraite de l’acteur britannique de 88 ans. Toutefois, ce dernier s’était exprimé publiquement pour tout démentir. En sera-t-il de même pour Ryan Reynolds ? Le temps nous le dira.