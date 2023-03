Sam Neill rend hommage à Robin Williams, un homme "drôle mais terriblement triste"

Le 11 août 2014, Robin Williams nous a quitté à l'âge de 63 ans. L'acteur s'est suicidé chez lui, dans sa maison de Paradise Cay. L'annonce avait grandement marquée tant le comédien dégageait une bonne humeur et une sympathie sans faille. Pourtant, Robin Williams cachait (du moins au public) une grande tristesse. Une tristesse accentuée lorsqu'il aurait découvert qu'il souffrait de la démence à corps de Lewy. Sa santé mentale se serait alors dégradée, le poussant au suicide.

Après cela, de nombreux hommages ont eu lieu. Et encore aujourd'hui l'acteur est évoqué par d'anciens collègues. En août 2022, Sarah Michelle Gellar avait évoqué l'impact fort qu'avait eu sur elle la mort de Robin Williams. Plus récemment, c'est Sam Neill qui, après avoir donné des nouvelles rassurantes sur sa santé, est revenu sur sa rencontre avec la star de Madame Doubtfire (1993), dans ses mémoires, Did I Ever Tell You This?, publiées le 21 mars.

L'ouvrage n'est pas encore disponible en France, mais Deadline en a tiré plusieurs passages. Le média américain révèle ainsi les commentaires de l'interprète d'Alan Grant dans la saga Jurassic Park au sujet de Robin Williams. Tous les deux s'étaient croisés pour le film L'Homme bicentenaire (1999) de Chris Columbus. Sam Neill a ainsi pu partager avec lui de "grandes discussions" sur tout et n'importe quoi : "Parfois même du travail que nous étions sur le point de faire". Pour lui, il était un homme "irrésistiblement, outrageusement, irrépressiblement, gigantesquement drôle".

Un bien beau portrait auquel Sam Neill apporte un contraste, ayant pu sentir le mal-être de son collègue. Il le décrit ainsi comme "la personne la plus triste (qu'il aie) jamais rencontrée".

Il était célèbre, il était riche, les gens l'aimaient, il avait des enfants formidables, le monde était à lui. Et pourtant, il m'a fait plus de peine que je ne saurais l'exprimer : il était l'homme le plus seul de la planète. L'homme le plus solitaire sur une planète de solitude. (...) Inconsolablement seul et profondément déprimé.