Scarlett Johansson dit pourquoi elle veut encore travailler avec Disney malgré l'affaire Black Widow

Le divorce a failli être prononcé entre Scarlett Johansson et Disney en juillet dernier en raison du désaccord relatif à la sortie simultanée de Black Widow en salles et sur Disney+ aux États-Unis. Mais les choses se sont réglées et l'actrice américaine a récemment confié pourquoi elle voulait continuer de travailler avec le studio sur de nouveaux projets.

Scarlett Johansson vs Disney : tout est bien qui finit bien

En juillet dernier, le film Black Widow sort dans les salles françaises. Il s'agit de la dernière apparition de Scarlett Johansson dans la peau de la super-héroïne. En raison de la crise sanitaire et de la conjoncture compliquée qu'elle entraîne pour les salles, Disney décide de sortir le film simultanément au cinéma et sur Disney+ aux États-Unis. Mais l'actrice, qui s'avère être également productrice exécutive du long-métrage, monte au créneau.

Black Widow © Marvel / Disney Studios

En effet, elle décide de porter plainte contre Disney pour non-respect de contrat. Ce dernier stipulait que Black Widow devait sortir exclusivement en salles. Le salaire de l'actrice était indexé sur le nombre d'entrées, et elle estimait les pertes financières à 50 millions de dollars.

La plainte de Scarlett Johansson fait beaucoup de bruit, et Disney contre-attaque rapidement en estimant ce procès "particulièrement triste et affligeant dans son mépris insensible pour les horribles effets mondiaux et prolongés de la pandémie de Covid-19". Finalement, après quelques jours de bras de fer, Disney accepte de dédommager l'actrice à hauteur de 40 millions de dollars.

"Comme une famille"

La belle relation entre l'actrice et Disney se poursuit donc, et cette dernière est déjà impliquée dans deux futurs projets. Le premier est une adaptation de la célèbre attraction La Tour de la Terreur, le deuxième est un projet secret lié à Marvel. Dans les deux cas, elle sera productrice exécutive.

Scarlett Johansson a révélé dans une interview donnée à Collider pourquoi elle souhaitait continuer à travailler avec Disney, cette fois en tant que productrice :

Je travaille depuis 30 ans (...) je crois que je comprends les mécanismes de cette industrie, et de comment les films se font. Faire partie d'une équipe de talents qui créent tous ensemble dans le but de concrétiser une idée, m'enchante énormément. C'est pour ça que je souhaite produire de plus en plus pour d'autres personnes. Avec Marvel, c'est comme travailler en famille. Ils n'imposent aucune limite créative, tous les rêves sont permis.

Tout est bien qui finit bien !