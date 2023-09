Tim Burton s'exprime sur le boycott de Johnny Depp

Tim Burton, qui à ce jour a dirigé Johnny Depp dans huit longs-métrages, s'est exprimé sur le boycott de l'acteur depuis les accusations d'Amber Heard pour violences conjugales, et les procès qui ont suivi.

Johnny Depp et ses huit films avec Tim Burton

Johnny Depp et Tim Burton ont eu une longue et riche collaboration, débutée au début des années 1990. D'abord avec Edward aux mains d'argent (1991), dans lequel l'acteur tient le rôle principal. Il y a ensuite eu Ed Wood (1994) et Sleepy Hollow (1999), deux films totalement différents. C'est justement ce qui est intéressant avec ce duo, leur capacité à travailler ensemble sur une grande variété de projets.

Johnny Depp - Sleepy Hollow ©Paramount Pictures

Après cela, Johnny Depp a été dirigé pour la quatrième fois par Tim Burton dans Charlie et la Chocolaterie (2006) et a même prêté sa voix à Victor Van Dort dans Les Noces funèbres (2005), avant de pousser la chansonnette dans Sweeney Todd (2007). Enfin, les années 2010 ont permis de les réunir une septième et huitième fois avec Alice au pays des merveilles (2010) et Dark Shadows (2012).

Un boycott digne de Frankenstein d'après le réalisateur

Plus de dix ans se sont écoulées depuis la dernière fois que Tim Burton a fait tourner Johnny Depp dans un de ses films. Et depuis, la situation de l'acteur a changé. L'acteur a été accusé en 2016 par son ex-compagne Amber Heard de violences conjugales. Après ces accusations, Johnny Depp a été boycotté par une partie du public et à Hollywood, étant notamment remplacé dans la saga Les Animaux fantastiques. Disney a également souhaité se séparer de lui après Pirates des Caraïbes 5 (2017).

Après avoir perdu un premier procès en 2020, Johnny Depp a ensuite vu son procès en diffamation intenté à Amber Heard (et qu'il a remporté) être extrêmement médiatisé. Il n'empêche qu'aujourd'hui l'opinion du public envers le comédien est scindée en deux, entre ses fans qui le défendent et ceux qui le considèrent comme un agresseur. Sa présence au Festival de Cannes 2023 pour le film Jeanne du Barry avait d'ailleurs fait polémique.

Lors d'une interview donnée à The Independent, Tim Burton a réagi à cette situation vécue par Johnny Depp en comparant ce boycott à l'histoire de Frankenstein imaginée par Mary Shelley.

Quand j'étais enfant, j'ai toujours eu l'image des villageois en colère dans Frankenstein... J'ai toujours eu l'habitude de penser à la société de cette façon, comme au village en colère. On le voit de plus en plus. C'est une dynamique humaine très, très étrange, un trait de caractère humain que je n'aime pas ou que je ne comprends pas tout à fait.

Sans totalement prendre la défense de Johnny Depp, Tim Burton pointe surtout les réactions humaines et la colère exprimée par une partie du public sur cette affaire. Nul doute que ses propos risqueront, eux aussi, de faire réagir certains.