Will Smith s'exprime enfin sur la gifle donnée à Chris Rock

Le 27 mars 2022 restera une date tristement célèbre dans l'histoire des Oscars. Ce soir-là, Will Smith frappait Chris Rock en pleine cérémonie. La séquence, retransmise en direct, sidère le monde entier. Plusieurs mois après, l'acteur est revenu sur son geste et a tenté de l'expliquer.

Will Smith s'explique sur la gifle donnée à Chris Rock

Huit mois après la 94e cérémonie des Oscars, marquée par la violente gifle assénée à Chris Rock par Will Smith, l'acteur de Bad Boys et Je suis une légende entame un prudent retour. C'est la première fois qu'il prend la parole à ce sujet, après une nécessaire période de retrait des médias. C'est ainsi sur le plateau du Daily Show et face au présentateur Trevor Noah que Will Smith, en promotion pour le film d'Antoine Fuqua Emancipation dont il tient le rôle principal, est enfin revenu sur ce geste stupéfiant.

Bref rappel des faits, le soir du 27 mars 2022, Chris Rock présente la cérémonie de récompenses du cinéma américain et enchaîne les blagues. Mais une saillie maladroite sur le crâne chauve de Jada Pinkett Smith, épouse de Will Smith, ne passe pas auprès de ce dernier. Celui-ci se lève, se dirige vers l'humoriste et lui envoie une gifle monumentale. Retransmise en direct, la séquence stupéfie le monde entier. Quelques minutes plus tard, Will Smith reçoit l'Oscar du Meilleur acteur pour sa performance dans La Méthode Williams.

Anticipant la réaction de l'Académie des Oscars, qui engage une procédure disciplinaire, Will Smith démissionne de lui-même quelques jours plus tard.

"Je n'étais plus moi-même"

Face à Trevor Noah qui lui demande de revenir sur cette dramatique soirée, Will Smith parle, et se montre ému aux larmes. Invoquant une situation personnelle difficile à l'époque, il ne s'exonère en rien de la violence de son geste et de son caractère injustifié.

C'était une nuit horrible. En réalité, j'ai juste pété un câble. Je crois qu'on ne sait jamais ce que quelqu'un peut traverser dans sa vie privée... Quelqu'un qui vient de perdre sa mère, quelqu'un dont l'enfant est malade, quelqu'un qui a perdu son emploi, quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il est trompé... Moi-même je traversais quelque chose ce soir-là. Mais cela ne justifie en rien mon geste. J'ai appris de cet événement qu'on devait être gentils les uns avec les autres. Ce qui a été le plus douloureux pour moi est que j'ai sorti ma peine et que ça a été un enfer pour les autres. C'est cette idée, "les gens blessés blessent les autres".

Will Smith - The Daily Show ©Comedy Central

"C'était la confusion la plus totale"

Ce n'est pas la personne que je veux être. (...) Je comprends combien ça a pu être choquant pour les gens. Je n'étais plus moi-même, j'avais cette rage contenue en moi depuis très longtemps. Mon neveu de 9 ans, Dom, le garçon le plus gentil du monde, m'a demandé "pourquoi tu as frappé cet homme, oncle Will ?"... C'était la confusion la plus totale, je ne veux pas en dire plus pour ne pas donner lieu à plus d'incompréhension.

Si les mots apparaissent sincères, cette confession est aussi le lieu d'une opération de communication.Ce pourquoi le présentateur du Daily Show n'accable pas son invité. Celui-ci relève en effet que chacun a le droit de faire une erreur, et que Will Smith reste une figure aimée du public. Si Will Smith ne prononce pas le nom de Chris Rock ni ne réitère ses excuses - présentées via une vidéo diffusée sur ces réseaux sociaux durant l'été -, on peut cependant espèrer que le temps fera son oeuvre et finira par rapprocher les deux hommes.