William Shatner (Star Trek) raconte son séjour dans l'espace

Après son séjour dans l’espace, une fois revenu sur Terre, William Shatner, star de la saga « Star Trek », est revenu sur cette expérience unique. A l’heure actuelle, il est l’être humain le plus âgé à être allé dans l’espace !

William Shatner aka Capitaine Kirk

Aujourd’hui âgé de 90 ans, William Shatner est surtout célèbre pour avoir incarné le capitaine Kirk dans la saga Star Trek. Un rôle qui lui a collé à la peau puisqu’il a campé ce célèbre personnage dans la série Star Trek, et dans les sept premiers films de la licence. Un personnage qu’il a interprété pendant presque trois décennies, de 1966 à 1994, jusqu’à la sortie de Star Trek : Generations. Il s’est même essayé au poste de réalisateur en mettant en scène Star Trek V : L’Ultime frontière.

Capitaine Kirk (William Shatner) - Star Trek ©Paramount Pictures

Outre ce rôle d’une vie, William Shatner tente de changer de registre et apparaît dans de nombreuses comédies. Ainsi, il est au centre de Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion ?, il joue face à Samuel L Jackson dans Alarme Fatale ou encore dans la comédie Miss Détective au début des années 2000.

Un voyage dans l’espace totalement unique

La légende de Star Trek est donc actuellement l’Homme le plus âgé à s’être rendu dans l’espace. En effet, le comédien a été invité par Jeff Bezos à embarquer avec lui à bord du New Shepard NS-18 de Blue Origin (la société du milliardaire) pour un voyage touristique dans l’espace. Outre les deux célébrités, le reste de l’équipage se composait de Audrey Powers, vice-présidente des opérations de mission et de vol de Blue Origin, et des membres Chris Boshuizen et Glen de Vries. Le vol a eu lieu le 13 octobre dernier et s'est déroulé sans problème.

Une fois de retour sur Terre, William Shatner a partagé son émotion face à une telle expérience. Des séquences vidéo mettent en scène le comédien réagissant à ce qu’il venait de vivre :

Je suis tellement rempli d'émotion à propos de ce qui vient de se passer. C'est extraordinaire, extraordinaire. J'espère que je pourrai maintenir ce que je ressens maintenant. Je ne veux pas le perdre. C’est tellement plus grand que moi et la vie. Ce que m'a donné est l’expérience la plus profonde que je puisse imaginer.

En tout, le voyage a duré environ dix minutes. Les passagers à bord ont néanmoins pu avoir une superbe vue sur la planète Terre et ont expérimenté l’état d’apesanteur totale pendant environ trois minutes de vol. Ils ont ensuite atterri en toute sécurité au Texas, sur le site du lancement.

Tandis que William Shatner est la dernière star, pour le moment, à s’être envolée pour l’espace, de nombreux projets sont à prévoir. Tom Cruise et Doug Liman vont partir sur l’ISS prochainement pour tourner un film. Mais le duo s’est fait doubler par une équipe russe composée du réalisateur Klim Chipenko et de l'actrice Ioulia Peressid, qui vont tourner la toute première fiction dans l’espace, intitulée The Challenge. Ces derniers se sont envolés le 5 octobre 2021 pour l’ISS. Décidément, ça va faire beaucoup de visites à notre ami Thomas Pesquet !