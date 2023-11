007 - Road to a Million : que vaut la série James Bond ?

Prime Video a mis en ligne le premier épisode de sa série "007 : Road to a Million", déclinaison officielle de l'univers James Bond en télé-réalité. Et, surprise, ça vaut le détour.

007 : Road to a Million, la course commence

Lorsqu'il a été annoncé qu'une émission de télé-réalité siglée 007 allait voir le jour, les dents de nombreux fans de la grande saga cinématographique ont grincé. By jove, qui oserait donc toucher au célèbre agent secret, dont l'univers n'existait jusque-là que dans des romans, et surtout au cinéma dans une massive franchise cinématographique comptant à ce jour 25 films ?

Eh bien le géant Amazon, qui a acquis les droits d'exploitation de la création de Ian Fleming en rachetant en 2022 la MGM, détentrice historique de la licence 007. Et dans l'attente d'un 26e opus, destiné au grand écran, la première production d'Amazon Studios relative à James Bond est donc une émission de télé-réalité, 007 : Road to a Million, mêlant un parcours façon Pékin Express et un peu de Qui veut gagner des millions ? avec des questions relativement basiques de culture générale.

007 : Road to a Million ©Prime Video

L'enjeu, pour les 9 duos de concurrents ordinaires : remporter 1 million de livres anglaises, soit un joli montant 1,15 million d'euros. Pour remporter cette somme, chaque duo doit répondre correctement à dix questions. À chaque bonne réponse, les gains croissants s'accumulent et l'aventure se poursuit. Mais à la moindre fausse réponse, l'aventure s'arrête immédiatement pour le duo interrogé.

Un premier épisode séduisant

Si 007 : Road to a Million vaut le coup d'oeil, ce n'est pas pour son concept de jeu, finalement très simple : voyager d'une question à l'autre, question accessible via une épreuve à la difficulté toute relative, et y répondre. En revanche, ce sont les conditions dans lesquelles ces épreuves-questions sont mises en scène qui sont intéressantes. En effet, la série est prétexte à jouer avec une tonne de références à l'univers des films James Bond. Les voitures utilisées, les lieux, les accessoires, la musique, tout est du pur 007. Heureusement, et c'est là que ce programme Prime Video fait la différence, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, dirigeants de la société Eon Productions, qui produit les films James Bond, sont associés à sa production.

007 : Road to a Million ©Prime Video

Dans le premier épisode, on découvre donc les frères Bone, Joey et James et les soeurs Sana et Saiqua Pirmohamed. Dans la campagne écossaise où James Bond a ses racines, à Venise, devant la Rolls Royce de Goldfinger ou s'affairant avec une mallette semblable à celle qui contient Héraclès dans Mourir peut attendre, les candidats se trouvent donc plongés dans des décors typiques des aventures de 007. Si ceux-là n'ont pas forcément les références, les spectateurs les ont, ou alors peuvent facilement les avoir - c'est là une des utilisations idéales de la fonction X-Ray de Prime Video.

Brian Cox impeccable

Autre qualité évidente de 007 : Road to a Million, la présence de l'acteur Brian Cox qui officie ici en tant qu'animateur-présentateur de la série. Il y joue un rôle, celui du "Contrôleur", qui pose les questions et donne des indications aux candidats du jeu. La star de Succession apporte son charisme et une pointe de machiavélisme, s'amusant à brouiller les pistes quant à savoir s'il est un véritable allié ou un "méchant de Bond".

Sa présence appliquée est un autre témoignage du grand soin apporté à la production de 007 : Road to a Million qui, dans l'intervalle qui nous sépare du nouveau long-métrage - qu'il va falloir patiemment attendre - a tout d'un divertissement haut de gamme pour les fans de la saga 007.