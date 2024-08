20 ans après, la série culte Les Frères Scott va avoir une suite sur Netflix

"Les Frères Scott" va faire son retour sur Netflix. Une suite de la célèbre série a été annoncée. Sophia Bush et Hilarie Burton reprendront leurs rôles.

Les Frères Scott : un teen drama populaire des années 2000

Lancée en 2003 aux États-Unis, Les Frères Scott a été une série très populaire dans les années 2000. Pendant neuf saisons, les spectateurs et les spectatrices ont suivi le quotidien des jeunes Lucas, Nathan, Peyton, Haley ou encore Brooke, et leur vie amoureuse tumultueuse. Des personnages avec lesquels le public a grandi. Des personnages interprétés par Chad Michael Murray, James Lafferty, Hilarie Burton, Bethany Joy Lenz et Sophia Bush, dont les rôles continuent de leur coller à la peau.

Les Frères Scott ©The CW

D'ailleurs, les actrices ont lancé depuis le podcast Drama Queens dans lequel elles reviennent sur les épisodes du show et partagent les coulisses et leurs souvenirs. L'occasion pour elles de faire notamment des révélations fortes sur le créateur Mark Schwahn, qui en 2017 a fait l'objet de plusieurs accusations d'agressions sexuelles par d'anciennes scénaristes du show. Hilarie Burton avait alors révélé avoir, elle aussi, été agressée par le créateur. Tandis que d'autres avaient subi la pression de la production pour poser de manière sexy dans un magazine.

Brooker et Peyton de retour dans une suite

Malgré ces coulisses loin d'être joyeuses, Les Frères Scott reste apprécié et les comédiennes continuent de défendre ce qu'elles ont créé. La preuve, elles ont accepté de reprendre leurs rôles dans une suite prévue sur Netflix. Comme on l'apprend par Deadline, Sophia Bush et Hilarie Burton sont les premiers noms associés à ce retour du show. Les interprètes de Brooke et Peyton en seront également productrices. De son côté, Danneel Ackles serait encore en discussion pour jouer à nouveau Rachel Scott. D'autres membres du casting original ont été approchés. Cependant, d'après les informations de Deadline, Chad Michael Murray ne devrait pas apparaître dans le rôle de Lucas.

Enfin, cette suite devrait se dérouler des années après Les Frères Scott. Elle se concentrerait alors sur les enfants des héroïnes, des adolescents qui pourraient, à leur tour, vivre des déboires amoureux. Le projet reste en développement et aucune date de sortie n'a été annoncée.