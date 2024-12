22 ans après Mission Cléopâtre, Alain Chabat dévoile enfin son nouveau projet Astérix et ça a l'air génial

Pour son retour dans l’univers d’"Astérix et Obélix", Alain Chabat a choisi d’adapter "Le Combat des chefs" sous la forme d’une série animée. Netflix vient d’en partager les premières images.

Alain Chabat de retour dans le monde d’Astérix & Obélix avec Le Combat des chefs

Pour beaucoup, Alain Chabat a signé la meilleure adaptation en film d’une bande dessinée Astérix & Obélix. Sorti en 2002, son Mission Cléopâtre une œuvre culte, encore très populaire aujourd’hui. Les fans ont donc été particulièrement enthousiastes lorsqu’il a été annoncé, en 2021, que le célèbre scénariste, acteur et réalisateur travaillait sur une adaptation de la BD Le Combat des chefs, cette fois en série animée.

Dans Le Combat des chefs, le village d’irréductibles gaulois au centre de l’histoire se retrouve dans une situation périlleuse lorsqu’Obélix lance par erreur un menhir sur Panoramix. Ce dernier perd alors la boule et ne se souvient plus de la recette de la potion magique. Cet incident arrive alors qu’Aplusbégalix, un autre chef gaulois, défie Abraracourcix. Si ce dernier perd le combat, son village passera aux mains des envahisseurs…

Premières images de la série animée

Très attendue, la série Le Combat des chefs vient de dévoiler sa première bande-annonce. On y retrouve notamment les habituelles bagarres entres Romains et Gaulois, facilement dominées par ces derniers. La mère de César y fait également une apparition, rappelant à son fils qu’il n’a pas réussi à conquérir toute la Gaule.

Esthétiquement, les images ressemblent à celle des films d’animation de Louis Clichy et Alexandre Astier. Sortis respectivement en 2014 et 2018, Le Domaine des dieux et Le Secret de la potion magique avaient bénéficié d’une belle réception de la part du public et de la presse. Souhaitons à Alain Chabat que sa série soit au moins aussi populaire.

Sortie l’année prochaine sur Netflix

La série animée Le Combat des chefs aura 5 épisodes d’environ 30 minutes. Elle arrivera sur Netflix en 2025. En revanche, la plateforme de streaming n’a pas encore donné de date précise. Mais cela ne devrait pas tarder à changer.

Du côté du grand écran, un nouveau long-métrage Astérix & Obélix est en préparation. Comme annoncé en avril dernier, il sera produit par StudioCanal. On ne sait pas encore quel BD il adaptera, ou s’il nous proposera une histoire inédite.