24 Heures Chrono : on a des nouvelles des spin-offs

Dans une industrie qui épuises ses licences, même celles qui ont déjà beaucoup donné, la Fox veut continuer de faire des choses avec « 24 Heures Chrono ». C’était même deux séries qui étaient attendues mais l’affaire traîne tellement, que ça ne sent pas très bon.

« Il y a un très fort désir d’y arriver, nous en parlons encore [avec 20th Century Fox TV]« , tels étaient les mots de Michael Thorn, le boss de Fox Entertainment à propos de l’avenir de 24 Heures Chrono. Une déclaration qui arrivait après qu’on ait appris qu’un revival était envisagé, ainsi qu’une autre série détachée de l’arc narratif propre à Jack Bauer. Tout ça remonte maintenant à 2018 et la dernière fois que l’on a entendu parler de ce double dossier, c’était début 2019. Un rapport de la presse américaine évoquait un scepticisme de la Fox par rapport aux propositions qui étaient sur la table. Personne ne semblait avoir trouvé la bonne idée pour relancer la franchise. Une situation quelque peu gênante mais qui avait l’avantage de montrer que les producteurs ne veulent pas se précipiter avec n’importe quoi entre leurs mains. À l’aube d’une nouvelle année, on aimerait bien savoir où en est cette affaire !

Les séries 24 Heures Chrono à l’arrêt

TVLine est justement allé demander des comptes à Michael Thorn et l’avancement n’est pas flagrant. On peut même parler d’une stagnation qui devient quelque peu inquiétante.

Nous avons encerclé deux idées pour des spin-offs de 24 et ces idées ne progressent pas. Mais nous cherchons constamment d’autres opportunités pour garder intacte la résonance du titre, pour nous et les fans. C’est l’un des titres plus importants de notre réseau, donc quoi que nous fassions, nous voulons que ce soit aussi pertinent et explosif que l’original – et c’est dur. Nous sommes déterminés à en trouver une autre version, uniquement lorsque cela sera bon.

On ne le sait pas avec assurance, mais on se doute que l’une de ces deux idées évoquées doit être le préquel sur la jeunesse de Jack Bauer. Pour l’autre, il devrait s’agir du drame juridique sur un prisonnier condamné à mort qui joue contre la montre pour prouver son innocence. Sinon, le discours reste le même. Le studio ne veut absolument pas se précipiter avec une idée bancale. À force de chercher sans trouver, on est en droit de se dire qu’il vaudrait mieux, en réalité, laisser la franchise tranquille. La dernière saison des aventures de Jack Bauer, Live Another Day, était d’ailleurs dispensable. D’une autre part, on a eu 24 : Legacy, le constat est identique.