Adolescence : bonne nouvelle pour la suite de la série Netflix

Si son histoire ne semblait pas vraiment destinée à être suivie de nouveaux épisodes, "Adolescence" pourrait bel et bien avoir une saison 2. Des discussions sur le sujet sont en cours.

Face à l’immense succès d’Adolescence…

Adolescence est l’une des séries qui font le plus parler d’elles en ce moment. Dévoilée le 13 mars dernier sur Netflix, elle s’intéresse à un drame inspiré de ceux qui secouent régulièrement le Royaume-Uni : le meurtre d’une jeune fille à l’arme blanche. La série suit l’enquête du policier en charge de l’affaire, qui soupçonne un adolescent de 13 ans d’être le coupable.

Racontée sous la forme d’un plan-séquence qui donne à la série un côté immersif impressionnant, Adolescence fait un carton depuis sa sortie. Elle a même battu un record au Royaume-Uni il y a quelques semaines. Tout récemment, elle est montée sur la quatrième marche d’un prestigieux podium. Face à une telle popularité, son co-créateur, Stephen Graham, a expliqué à la fin du mois de mars qu’une suite était envisageable. Or, un nouveau pas vient d’être fait pour que cette suite se concrétise.

… une saison 2 est désormais en discussions !

Philip Barantini a réalisé tous les épisodes d’Adolescence. Et Plan B Entertainment, la société de production de Brad Pitt, a co-produit le show Netflix. Or, dans une interview avec Deadline, les co-présidents de la société, Dede Gardner et Jeremy Kleiner, ont révélé être en discussions avec Philip Barantini pour « la prochaine itération de la série ».

Selon Dede Gardner, ils réfléchissent à la manière d’« élargir l’ouverture, de rester fidèle à l’ADN de la série et de ne pas être répétitif ». Mais la co-présidente de Plan B Entertainment n’en a pas dit plus sur le sujet.

Quelle intrigue pour cette potentielle suite ?

La direction que prendrait la potentielle suite d’Adolescence est donc encore floue à l’heure actuelle. L’équipe créative derrière la série veut être sûre d’avoir une idée d’histoire qui vaille la peine d’être racontée. Et, comme expliqué fin mars par Hannah Walters, co-productrice et interprète de Mrs Bailey dans la série, il sera difficile de « suivre quelque chose qui a eu un tel impact ».

Mais les créateurs d’Adolescence envisagent donc bel et bien une deuxième saison. Et Hannah Walters a donné quelques indices sur cette potentielle suite en mars. Elle a d’abord écarté l’idée d’un préquel. En revanche, elle a laissé entendre que la potentielle saison 2 pourrait encore être tournée en plan-séquence. Et a expliqué que son intrigue continuerait « à investir dans la nature humaine ». Si les nouveaux épisodes se matérialisent, ils devraient donc une nouvelle fois s’intéresser à un sujet de société.